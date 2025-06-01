影／斑馬線不禮讓...孕婦急嚇跳開 豐原警：可處6000罰鍰

有駕駛日前開車到台中市豐原區一處路口時，一名疑似孕婦已走到斑馬線中間，駕駛不禮讓孕婦仍左轉開向斑馬線，女子嚇到急跳開，往後跳二步，還好沒撞到。豐原警分局表示，未接獲民眾檢舉，此違規行為，轎車駕駛可處6000元罰鍰，並違規記點。

影像中，上月29日下午豐原區下雨，一名疑似孕婦走在豐原區中正路與忠孝街口，她已走在行人穿越道中間，一輛轎車開到該路口左轉，駕駛未禮讓走在斑馬線的女子，女子嚇到，往後跳開二步。

豐原警分局今天表示，目前尚未接獲民眾報案，如果民眾將此影像上傳檢舉網站，這輛駕駛車行經路口未停等禮讓行人，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處6000元罰鍰，並違規記點，豐原分局將依法製單告發。