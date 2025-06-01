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影／行車間濃濃白煙 南警攔查「烏賊車」赫見椰子墊
鄭姓男子開車從工地離開，車輛右前方輪胎捲入大片椰子墊，他的車在馬路上沿街「噴煙」，卻不自知；轄區巡邏員警原本以為遇到「烏賊車」，追上鳴警笛攔查，檢視才發現是椰子墊與行進輪胎摩擦生熱，經警方協助排除，讓他避免發生火燒車意外。
前天下午5時許，台南市警第三分局安中派出所副所長顏琦晉與警員許駿揚、李偉維開警車巡邏行經安南區安通路五段，發現前方同向車輛行進間竟冒出大片白煙，員警研判可能遇到「烏賊車」，加速追上鳴警笛並以擴音器示意停車，「前方車輛請靠邊停車」。
鄭姓駕駛突遭警方攔停，還不知發生何事，經員警告知並陪同查看，才驚覺車輛右前方輪胎內捲入大片椰子墊，因行進間摩擦生熱，導致冒出陣陣白煙；經員警協助排除，鄭才安心上路。鄭表示，車輛應該是在工地內捲入椰子墊，感謝警方發現異狀，避免輪胎燒起來。
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