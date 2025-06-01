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新北軍人虐死貓還上傳影片 警方及動保處找到人...帶走1貓1狗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市動保處近日接獲民眾通報，Dcard網路散播虐貓影片，動保處聯繫樹林警分局凌晨前往犯嫌住所查訪，第一時間無人應門，昨天上午再次前往仍無人應門。經台灣NOE行動組織提供訊息得知，犯嫌疑為軍人，聯繫板橋憲兵隊得知該嫌即日退伍，隨即前往部隊等犯嫌離營後帶同到案說明。林姓犯嫌承認虐貓影片為其所為，施虐、散播影片行為違反動保法涉及刑責，將函送地檢署偵辦。

動保處指出，行為人為軍人身分，調查過程中涉及軍事機關協助事項，樹林分局數度聯繫部隊，由於林嫌即日退伍，最終於營區外面順利帶回偵辦。

社群平台Dcard上標題「內有虐貓影片請協助」文章，內容舉稱林嫌疑多次掐頸等方式讓貓致死等相關事證，林嫌承認為其所為，將該影片上傳到IG帳號供追蹤者觀賞，辯稱因貓咪咬家裡木櫃，造成屋內物品毀損，要制止牠時，被貓爪抓傷，一時情緒失控，才會有虐貓舉動，上傳影片純粹是要記錄跟貓咪生活狀況。影片提到貓咪已死亡，但犯嫌辯稱在今年2月時因車禍撞擊死亡，非他虐傷致死，屍體已交由動物醫院協助處理。

為確認犯嫌家中飼養動物狀況，動保處與樹林分局三多派出所在犯嫌同意下，前往其家中詳查，其尚飼養1隻美國短毛貓，為避免被施暴，已沒入帶回安置，另家人亦飼養1隻馬爾濟斯，經溝通後同意連同犬隻送交動保處收容。

動保處查出，林嫌施虐行為已觸犯動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依據同法第25條，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，涉及刑責部分將由司法機關依法偵辦；另散布虐帶影片，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

新北市動保處表示，對於任何涉嫌違反動物保護法案件，都以「零容忍」原則依法處理，並將持續與警察機關通力合作，追查事證，還原真相，保障動物基本生命權。動保處亦呼籲市民，如發現動物受虐情事，應即通報1999市政專線或撥打1959，亦可使用「新北市動保即時通」App平台，共同守護動物福祉，打造安全有愛的友善城市。

新北市動保處連同狗一併帶回安置。圖／新北市動保處提供
新北市動保處連同狗一併帶回安置。圖／新北市動保處提供
新北市動保處緊急安置貓咪。圖／新北市動保處提供
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新北市樹林分局偵查隊將嫌疑犯帶回派出所製作筆錄。圖／新北市動保處提供
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新北市動保處人員赴犯嫌家中帶回1貓1狗，將犬貓帶回安置。圖／新北市動保處提供
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影片 動物醫院

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