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台南鹽水民宅清晨竄火 7旬祖母嗆傷送醫、2孫幸逃生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南鹽水區三明里一處民宅今清晨6點多發生火警，一度傳出屋內祖孫3人受困，消防局獲報派遣共16車、40名警義消前往灌救，抵達現場時，2名孫子已自行逃生，而70歲的曾姓祖母則受困3樓由消防人員救出後送往柳營奇美治療，火勢則約15分鐘即獲控制撲滅。

消防局今早6點49分接獲報案，鹽水區三明里一棟3層樓民宅發生火警，且屋內有祖孫3人受困，父母親則因外出上班不在家，消防人員趕抵現場時，民宅1樓客廳、車庫雜物有明顯火勢，隨即布水線灌救，火勢約在7點08分獲控制撲滅。

消防人員表示，抵達現場時，2名孫子已自行逃生，70歲曾姓祖母則受困在3樓，由消防人員救出，所幸意識清楚，但因有輕微吸入性嗆傷，隨即送往柳營奇美醫院救治；火場燃燒面積約15平方公尺，另有煙燻波及鄰棟2戶民宅，詳細起火原因、財損，仍需進一步調查釐清。

台南鹽水區三明里一處民宅今清晨6點多發生火警，一度傳出屋內祖孫3人受困，消防人員趕抵現場救出70歲曾姓祖母，兩孫已自行逃生。圖／民眾提供
台南鹽水區三明里一處民宅今清晨6點多發生火警，一度傳出屋內祖孫3人受困，消防人員趕抵現場救出70歲曾姓祖母，兩孫已自行逃生。圖／民眾提供
台南鹽水區三明里一處民宅今清晨6點多發生火警，燃燒民宅1樓客廳及車庫雜物堆，造成1名70歲曾姓祖母嗆傷送醫，火勢約15分鐘或控制撲滅，詳細起火原因仍待調查。圖／民眾提供
台南鹽水區三明里一處民宅今清晨6點多發生火警，燃燒民宅1樓客廳及車庫雜物堆，造成1名70歲曾姓祖母嗆傷送醫，火勢約15分鐘或控制撲滅，詳細起火原因仍待調查。圖／民眾提供

父母 消防人員

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