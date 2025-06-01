影／疑過彎轉不過 2男大生高雄旗津自撞路緣石倒地雙亡

高雄市旗津區旗津三路今清晨4時許發生車禍，2名男大學生騎車相載自撞電線桿，其中1人當場失去生命跡象，兩人送醫急救後均宣告不治，警方查出兩男分別為菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生，已報請檢察官相驗釐清。

據了解，歐男、蘇男為樹德科大產學合作專班學生，今凌晨由歐男（19歲，菲籍）騎車載著蘇男（19歲，菲籍）前往旗津，今清晨4時30分許，歐男騎車載蘇男沿旗津三路北往南行駛時，疑過彎不慎，機車擦撞路緣石後倒地。

根據現場路口監視器畫面，歐男、蘇男過彎時，直接往右側路邊擦撞，兩人連人帶車摔倒後滑行約5公尺才停下。