豐原、神岡今年21名長者走路被車撞傷 警方送反光手環護安全

車不禮讓行人情形各地仍有，其中超過65歲高齡者的傷勢常嚴重，台中市豐原、神岡區今年已發生20件高齡者行人事故，21人受傷，較去年同期件少6件；為保障長者安全，豐原警分局端午佳節期間，到各社區送LED發光手環佩戴手腕行走警示，汽機車清晨、夜間遠能看到行人，提早減速禮讓長者。

警方表示，許多高齡長者有在清晨或傍晚外出運動習慣，戶外光線昏暗、視線不佳，清晨時段車少車速快，傍晚時段尖峰車流繁忙，行人穿著深色衣物易被駕駛忽視，對高齡者外出事故風險高。

豐原警分局端午佳節期間，到西安社區活動中心、三村社區活動中心及民生社區活動中心發放LED發光手環，手環閃爍綠色霓虹燈光讓長輩佩戴手腕或懸掛在隨身物品上，提升辨識度，減少交通事故發生；豐原警方也提醒長者務必遵守交通規則，確實利用行穿線穿越道路。