美籍生貢寮東興宮沙灘喪命 過去溺水事故多⋯專家揭致命危機

新北市貢寮區東興宮前沙灘水域，前天大浪捲走一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生，昨天在鹽寮沙灘區尋獲時已經死亡。當地居民說，該處海域地形有離岸流，沙灘水域下因地形呈不規則狀深淺不一藏有暗流漩渦，都是致命危機，容易踩空遭浪捲。

8名美國紐澤西理工學院學生前天到東興宮前沙灘戲水，傍晚其中1男1女因靠近水域被大浪捲入海中，女學生被漂至在沙灘右邊100公尺消波塊時，被附近衝浪的民眾救回，沒有受傷；20歲Derek被捲到外海失蹤，遭遇不幸。

該海域事故已非首次，早被列為危險水域，2013年5月有2名高中生踩空溺斃，2018年10月也捲走2名大人和1個小孩，零星溺水獲救事故更多。

據居民說，東興宮前方海域，位貢寮區雙溪河出海口右側，雙溪河帶出的泥沙，容易造成沿海淤積嚴重，與漲潮的海水交互形成湍急暗流漩渦。

據一名潛水人員表示，東興宮沙灘危險性一是水域有離岸流，當風大浪高時，會推擠大量的海水湧向岸邊，但因受到海岸地形的阻擋，再往外海方向快速移動，存在很大的風險。

二是沙灘水域有暗流漩渦，從沙灘較淺到較深的地區，是海平面下的地形呈不規則且有深有淺，戲水民眾走到水深較深處途中，如踩空跌下遇到暗流，會再被水流帶往離岸流的方向漂走。

資深潛水教練王銘祥說，離岸流必須特別小心，沙灘也比礁岩會更危險，因為下方可能深淺落差很大，一不小心踩空就很容易溺水。

王銘祥表示，但不能出意外就怪危險海域，要加強自己的防溺觀念及自身技能。要防範戲水意外，下水前要先了解地形環境，陌生水域、沙灘不能貿然下水。自己的救生、安全防護裝備要足夠，才能保護自己。