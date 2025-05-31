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警籲取消中間車道 專家促強化標線

聯合報／ 記者翁唯真鄭國樑／桃園報導

國一楊梅休息站分隔島「撞」況不斷，外界質疑道路設計。基層警方表示，國道主線進入休息站道路後，分為右側進入站內、左側回國道主線，中間有分隔島，駕駛易混淆，多數自撞車禍都發生在此，建議取消該車道。專家建議，應強化標誌、標線。

高公局表示，今年一月廿五日死亡車禍後已增設警示牌、改善標線，近期將往右偏移進站車道，降低擦撞機率，並在雙白線增設強化玻璃標記，提高警覺。

記者觀察，楊梅休息站位於國一南下七十一公里處，從國道主線往休息站方向後，道路分為左右兩側，最右側為進入休息站的車道，左側為直行回到國道主線的車道，中間有分隔島區隔。

「不熟悉路況的用路人，容易混淆緊張。」基層警察認為，楊梅休息站的自撞車禍，多數都在此處發生，建議擴大國道主線車道，讓往國道、往休息站的車輛提早分流，避免用路人進入休息站後，又有可直行國道的選擇，降低事故發生機率。

桃園市道安委員、警察大學交通學系前教授蔡中志認為，短期內可利用不同的標線顏色，讓車輛清楚分辨可走哪條路，並於易肇事的匝道分隔島加裝閃黃燈號誌，增加辨識度；長期則需視現場空間調整。

王姓駕駛也表示，從匝道進入休息站距離短，車道又分流，駕駛要很小心，不熟悉路況或反應慢的人，很容易混淆。

高速公路 車禍 國道

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