楊梅休息站分隔島 連假又遭自撞

國一楊梅休息站分隔島一再發生自撞事故，高公局分析原因，部分與使用輔助駕駛系統有關。圖為今年1月發生電動車撞擊火燒車事故，4人罹難。本報資料照片

國道一號楊梅休息站今年初發生電動車自撞分隔島事故釀四死，據統計，該休息站啟用三年來，已發生十三件車禍，其中八件為自撞，端午連假首日又有駕駛先擦撞分隔島後，後撞上護欄才停下。高公局分析，自撞事故原因與啟動輔助駕駛系統、分心駕駛有關。

楊梅休息站啟用後車禍不斷，被稱為「國道最危險休息站」。今年一月廿五日，倪姓男子駕駛電動車進入休息站，高速自撞分隔島，車頭起火、二大六小受困車內，駕駛逃生不及身亡，倪妻與車內六童經搶救，最後釀四死四傷悲劇。

外界質疑倪姓駕駛啟用輔助駕駛系統，但國道警調查，事故車嚴重毀損，無法證明有無使用輔助系統，加上駕駛已死亡，乘客重傷無法詢問，初判為操作不當釀災。

高公局事後設立警示牌，並增設標線，但今年三月又有駕駛因分心擦撞分隔島，隨後連續撞上休息站內六輛汽車，幸好僅肇事駕駛受輕傷。

端午連假首日，魏姓男子清晨自國一南向路段進入楊梅休息站，先擦撞分隔島後，再撞上護欄停下，現場無人受傷。警方調查，駕駛酒測值高達零點五三毫克，車內開啟輔助駕駛系統，依公共危險罪送辦。

高公局統計，楊梅休息站自二○二一年十二月廿五日啟用以來，發生十三起車禍，釀七死廿三傷，主因為未注意車前狀況、操作不當、分心駕駛等；其中駕駛自撞分隔島案共八件，多為使用輔助駕駛系統、分心導致。

外界質疑楊梅交流道進出動線設計問題，但是高公局研判，事故主因研判與用路人操作或個人身心狀態所導致。高公局呼籲用路人應遵守現場標線，若錯過出口或動線，應依標誌標線到下游路段繞行，切勿強行跨越標線。

國道警察觀察，駕駛若過度倚賴輔助駕駛系統，輔駕系統可能因圖資差異而無法辨識到分隔島而撞上，雖然輔駕是未來趨勢，但人為控制車輛還是關鍵；國家運安會調查電動車四死事故，預計七月調查報告出爐。

警方強調，駕駛不能把輔助駕駛當成自動駕駛，駕駛應該目視注意車前狀況，不管在高速公路或進休息站路段。監理單位認為，不同廠牌的車輛輔助駕駛系統，都經過交通部安審中心認證，但實務上系統對靜態標示如車道、行車方向分隔標示、防撞車等，常分辨不清，駕駛人不能手離方向盤。