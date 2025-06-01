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美籍男大生貢寮戲浪 暗流捲走奪命

聯合報／ 記者游明煌尤聰光／連線報導

新北市貢寮區東興宮前沙灘水域，一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生溺水喪命。記者游明煌／翻攝
新北市貢寮區東興宮前沙灘水域，一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生溺水喪命。記者游明煌／翻攝

新北市貢寮區東興宮前沙灘水域，前天大浪捲走一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生Derek，昨天在鹽寮沙灘區尋獲時已死亡。

台東綠島大白沙岸際前天戲水失聯的23歲墨西哥男子昨仍未尋獲，同行外籍友人祭出6千美元尋人獎金。

8名美國紐澤西理工學院學生前天到東興宮前沙灘戲水，傍晚其中1男1女因靠近水域被大浪捲入海中，女學生漂至消波塊時，被衝浪的民眾救回；Derek被捲到外海失蹤，遭遇不幸。

居民說，該海域事故已非首次，早被列為危險水域，2013年5月有2名高中生踩空溺斃，2018年10月也捲走2名大人和1個小孩，零星溺水獲救事故更多。當地位在貢寮區雙溪河出海口右側，雙溪河帶出的泥沙易造成沿海淤積嚴重，與漲潮的水交互形成湍急暗流漩渦。

潛水人員表示，東興宮沙灘危險性包括水域有離岸流，當風大浪高時，會推擠大量的海水湧向岸邊，但受海岸地形阻擋，快速往外海移動，存在很大的風險；二是沙灘水域有暗流漩渦，加上海域深淺不規則，戲水民眾如踩空跌下遇到暗流，會漂往離岸流的方向。

資深潛水教練王銘祥說，離岸流必須特別小心，沙灘也比礁岩會更危險，因為下方可能深淺落差很大，一不小心踩空就很容易溺水。但出意外不能怪危險海域，要加強自己的防溺觀念及自身技能，下水前要先了解地形環境，陌生水域、沙灘不能貿然下水，安全防護裝備要足夠，才能保護自己。

他也說，離岸流很多海域都有，萬一被大浪捲走最重要先不要慌保持鎮定，保持「水母漂」，等待救援或水流再帶往岸際的時機脫困。

貢寮

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