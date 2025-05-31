獨／台中小爸媽反覆虐嬰釀骨折腦傷 不甩警告「一次比ㄧ次嚴重」

台中一對年輕小爸媽缺乏耐心，兒子出生未滿月就遭2人輪番凌虐到3度送醫，最終手骨折、嚴重腦傷。檢方發現，2人早有社會局資源介入指導育兒，仍連續對男嬰施暴，一次比一次嚴重，依重傷害等罪嫌起訴求重刑，檢察官更直言「不該使稚子成為父母宣洩的犧牲品。」

檢警調查，夫妻（24歲、23歲）去年8月生下兒子，同年9月12日女子不滿小孩哭鬧就出手捏、掐其手臂，下午驚覺男嬰右手無法舉高，送醫才發現骨折，當天治療後帶回家照顧；隔天13日她又不滿孩子哭鬧，改掐捏其腹部、持有拉鍊的外套帽緣甩打成傷。

結果男嬰晚上異常溢奶再度送醫，住院治療1周才穩定，醫護人員也對夫妻衛教、指導照護方式，確認2人有能力後同月20日才讓他們把兒子接回去。

未料隔天21日，換男子單獨照顧小孩時，他凌晨2點多因被兒子哭鬧聲吵醒，竟用雙手抱住男嬰大力搖晃數次，過程讓他頭部撞到水泥牆至少2次，沒多久見他頭異常腫脹，凌晨4點多再緊急送醫，男嬰又被發現顱骨骨折、腦出血，因受虐性腦傷造成嚴重腦損，醫院見男嬰頻繁受傷主動報警。

檢方訊時，女子起初辯稱替兒子穿衣拉扯太大力才釀手骨折。直到檢方提示傷勢證據她才坦承，並證稱21日先生單獨照顧小孩時，聽到房間內傳出「砰」、「砰」聲響，回房就發現兒子左額腫脹6、7公分。

男子也否認，稱兒子可能撞到牆角，還說絕對沒碰他頭，還誣陷社工拉到男嬰手才骨折，最後才坦承客觀行為，但否認過失或故意，堅稱沒刻意要弄他。

檢方查，妻子曾遭先生家暴，當時就有社工介入，懷孕時也有給予育兒資源、指導，2人對育兒若有疑問非全無求助管道。醫院診斷也認為，男嬰受蓄意虐性骨折、受虐性腦傷，未來恐有肢體、認知及語言功能障礙，就連男子父親都曾傳訊提醒他不可虐嬰、有刑事責任。

檢方偵結依重傷害、傷害罪嫌起訴夫妻，也請法院審酌，其等是年紀尚輕的「小爸媽」，妻子有中度智能障礙，在兒子3度受傷後不久都主動要求送醫，尚未泯滅人性。

但2人已有育兒指導員到府服務，卻一再失控暴力對待男嬰，手段一次比一次惡劣，犯後否認，請法院各就先生、妻子，從重、從適當量刑，藉以喚醒2人覺悟，不再使稚子成為父母宣洩的犧牲品。

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