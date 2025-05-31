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苗栗海岸發現疑似溺水男子 海巡人員立即實施CPR救回送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將人員拉回岸際並實施CPR，同步通報苗栗縣消防局第二大隊後龍消防分隊、苗栗縣警察局竹南分局外埔派出所前來協助處理，將男子從鬼門關救回，並送往衛福部苗栗醫院救治。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，今天下午1點多，龍港巡邏站執行巡邏勤務時在天水園岸際發現一輛車未熄火，因此沿岸際巡查，發現一名男子在近岸有溺水跡象，海巡人員立即下水救援，並同步通報後龍消防分隊及外埔派出所，海巡人員將這名拉回岸際後立即實施CPR，疑似溺水者經搶救，恢復呼吸心跳，生命跡象穩定，成功搶救一條寶貴生命，阻止憾事發生。

第三岸巡隊呼籲，如果民眾在岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。

海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
海巡署中部分署龍港機動巡邏站下午1點多執行巡邏勤務時，在苗栗後龍天水園近岸發現一名男子疑似溺水，巡邏人員立即將男子拉回岸際並實施CPR，恢復心跳呼吸後送醫。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

苗栗縣 溺水 海巡署 CPR

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