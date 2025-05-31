聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男想超車反撞路邊車「當場烏龜翻」 4人倒栽蔥全送醫
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司2名魏姓女同事及魏女母親，行經高市中山東路想超越前方車，未料路況不熟，前方車道縮減，直接碰撞停路邊的施姓女子轎車，黃男的車當場烏龜翻，車中4人倒栽蔥，所幸僅身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。
鳳山警分局調查，黃姓男子今天傍晚5時許駕車公司同事魏姓女子（40歲）、魏姓女子（41歲）姊妹及魏女的林姓母親（69歲）等3人，沿中山東路東向西直行時，黃男一度想超越前方的轎車，卻疏於注意前方路況，車沒超成，反而擦撞停在路邊的施姓女子（48歲）轎車。
黃男轎車撞車後當場翻覆，導致車中4人身體受有多處擦挫傷，所幸脫困後被送往高雄國軍總醫院救治，均無大礙；警方事後對黃男及施女施以酒測，兩人均無酒駕行為。
據了解，黃男聲稱，當時想要超過前面那輛車，因路不熟，以為旁邊也是車道，就撞下去了；警方初步肇因研為黃男未注意車前狀況釀禍，詳細肇責由交通大隊釐清判定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言