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高雄男想超車反撞路邊車「當場烏龜翻」 4人倒栽蔥全送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司2名魏姓女同事及魏女母親，行經高市中山東路想超越前方車，未料路況不熟，前方車道縮減，直接碰撞停路邊的施姓女子轎車，黃男的車當場烏龜翻，車中4人倒栽蔥，所幸僅身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。

鳳山警分局調查，黃姓男子今天傍晚5時許駕車公司同事魏姓女子（40歲）、魏姓女子（41歲）姊妹及魏女的林姓母親（69歲）等3人，沿中山東路東向西直行時，黃男一度想超越前方的轎車，卻疏於注意前方路況，車沒超成，反而擦撞停在路邊的施姓女子（48歲）轎車。

黃男轎車撞車後當場翻覆，導致車中4人身體受有多處擦挫傷，所幸脫困後被送往高雄國軍總醫院救治，均無大礙；警方事後對黃男及施女施以酒測，兩人均無酒駕行為。

據了解，黃男聲稱，當時想要超過前面那輛車，因路不熟，以為旁邊也是車道，就撞下去了；警方初步肇因研為黃男未注意車前狀況釀禍，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，車子當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，車子當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車，未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車（紅圈處），未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司女同事及女同事母親，行經高市中山東路想超前方車（紅圈處），未料卻碰撞停路邊轎車，當場烏龜翻，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

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