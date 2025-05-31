高雄男想超車反撞路邊車「當場烏龜翻」 4人倒栽蔥全送醫

黃姓男子今天傍晚5時許駕車搭載公司2名魏姓女同事及魏女母親，行經高市中山東路想超越前方車，未料路況不熟，前方車道縮減，直接碰撞停路邊的施姓女子轎車，黃男的車當場烏龜翻，車中4人倒栽蔥，所幸僅身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。

鳳山警分局調查，黃姓男子今天傍晚5時許駕車公司同事魏姓女子（40歲）、魏姓女子（41歲）姊妹及魏女的林姓母親（69歲）等3人，沿中山東路東向西直行時，黃男一度想超越前方的轎車，卻疏於注意前方路況，車沒超成，反而擦撞停在路邊的施姓女子（48歲）轎車。

黃男轎車撞車後當場翻覆，導致車中4人身體受有多處擦挫傷，所幸脫困後被送往高雄國軍總醫院救治，均無大礙；警方事後對黃男及施女施以酒測，兩人均無酒駕行為。