聽新聞
0:00 / 0:00
日月潭端午驚傳溺水意外 工人水庫旁割草疑失足落水喪命
南投縣日月潭頭社水庫端午節發生工人落水溺斃意外，一名從事除草作業的男子疑似失足落入水中，經搜救人員全力尋找，約一小時後尋獲遺體。家屬當場拒絕急救與送醫，死因仍待檢警相驗釐清。
南投縣消防局表示，今天上午10時50分接獲通報，指出有人在頭社水庫右側道路作業時失足落水，立即派遣人員攜帶水域裝備趕赴現場。由於水面下能見度極差，不到1公尺距離，潛水員初次搜尋未果。
上午11時36分，搜救人員於距岸6至10公尺處發現除草機，兩分鐘後在附近尋獲落水男子，已沒有生命跡象，隨即將其拉上岸施行CPR，但家屬明確表示不願急救，也拒絕送醫，消防單位隨即通報警方依程序處理。
據了解，死者為水庫除草工程的外包工人，事發當時正在邊坡執行作業，為何落水和死因仍有待後續調查。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言