日月潭端午驚傳溺水意外 工人水庫旁割草疑失足落水喪命

南投縣日月潭頭社水庫端午節發生工人落水溺斃意外，一名從事除草作業的男子疑似失足落入水中，經搜救人員全力尋找，約一小時後尋獲遺體。家屬當場拒絕急救與送醫，死因仍待檢警相驗釐清。

南投縣消防局表示，今天上午10時50分接獲通報，指出有人在頭社水庫右側道路作業時失足落水，立即派遣人員攜帶水域裝備趕赴現場。由於水面下能見度極差，不到1公尺距離，潛水員初次搜尋未果。

上午11時36分，搜救人員於距岸6至10公尺處發現除草機，兩分鐘後在附近尋獲落水男子，已沒有生命跡象，隨即將其拉上岸施行CPR，但家屬明確表示不願急救，也拒絕送醫，消防單位隨即通報警方依程序處理。