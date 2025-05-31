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南投日月潭傳溺水意外 工人除草不慎跌落水庫身亡

中央社／ 南投31日電

南投縣魚池鄉日月潭今天上午發生溺水意外，1名工人在頭社水庫除草時，不慎跌落水庫，消防局獲報立即派潛水員救人，不過因水下能見度低，潛水員發現工人拉上岸時已無生命跡象。

南投縣消防局下午發布新聞，1名工人上午在日月潭頭社水庫右側道路約300公尺處除草時，不慎跌落水庫，消防局獲報派員趕到現場，也請潛水隊支援，2名潛水隊員到場後先進行水面上搜救及勘查，沒有發現工人，至於水面下因能見度低，僅剩約1隻手臂的視野，潛水隊員第一次搜尋時無所獲。

消防局說明，上午11時30分左右進行第二次搜尋，在距離距岸邊6到10公尺處，尋獲溺水工人及其使用的除草機，潛水隊員將已無呼吸心跳的工人拉上岸進行心肺復甦術，但家屬表示不願急救，拒絕送醫，後續轉交警方處理。

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