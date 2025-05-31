遮雨棚全破…南竿介壽村民宅瓦斯氣爆 2長者燒燙傷後送台灣
南竿介壽村1民宅今天下午3時許發生疑似因更換桶裝瓦斯不慎而引發氣爆，造成正在屋內煮食的90歲男性與80餘歲女性燒燙傷，送連江縣立醫院後，預計今日內轉送台灣本島醫院治療。
連江縣消防局指出，今天下午3時42分接獲民眾報案，指介壽村民宅發生巨大聲響，警消獲報後，初步研判現場為桶裝瓦斯造成的氣爆，事發民宅與隔壁窗戶玻璃、遮雨棚等，受爆發威力影響幾乎全破。
消防局說，民宅住戶陳姓90歲男性與張姓80歲女性為夫婦，均因氣爆造成顏面與四肢燒燙傷，但暫無生命危險。2人先送連江縣立醫院，今日內將循後送機制，至台灣本島的醫院治療。
消防局指出，現場瓦斯桶與瓦斯爐狀況均完好無損，加上民宅門窗緊閉，且屋內並無起火跡象，研判應為陳男與張女夫婦在廚房煮食時，更換桶裝瓦斯不慎造成。但詳細原因仍需待調查。
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