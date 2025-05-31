苗栗工安意外！越南籍移工跌落砂土預拌槽被活埋 救出送醫不治

苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午9點多發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的事故，消防局接獲通報派員趕往救援，救出24歲阮姓越南籍移工，但已無生命跡象，送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術，宣告死亡。

苗栗縣消防局表示，上午9點52分接獲通報，立即出動警消人員前往搶救，現場確認傷者為男性一名，且已遭掩埋，立即請求頭份分隊及第三大隊車組支援，利用立坑救助方式，將傷者救出，但對方呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，失去心跳呼吸，救護人員將他緊急送醫，上午11點11分抵達為恭紀念醫院，但搶救無效，宣告不治。