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苗栗工安意外！越南籍移工跌落砂土預拌槽被活埋 救出送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午9點多發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的事故，消防局接獲通報派員趕往救援，救出24歲阮姓越南籍移工，但已無生命跡象，送往頭份為恭紀念醫院搶救，但已回天乏術，宣告死亡。

苗栗縣消防局表示，上午9點52分接獲通報，立即出動警消人員前往搶救，現場確認傷者為男性一名，且已遭掩埋，立即請求頭份分隊及第三大隊車組支援，利用立坑救助方式，將傷者救出，但對方呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，失去心跳呼吸，救護人員將他緊急送醫，上午11點11分抵達為恭紀念醫院，但搶救無效，宣告不治。

現場另有一名工人掉落，但無明顯傷勢拒絕就醫。這起工安意外，將由檢警進一步調查，釐清事發原因及責任。

苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人，送醫不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人，送醫不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人，但已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三灣鄉一處混凝土預拌廠上午發生工人跌落砂土預拌槽遭埋沒的工安事故，消防局接獲通報趕往，利用立坑救助方式以吊繩救出24歲阮姓越南籍工人，但已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。圖／苗栗縣消防局提供

頭份 苗栗縣 移工 工人

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