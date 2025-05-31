最壞身教！醉父開車載3歲童撞社區大廳 桃園社會局將追究

桃園郭姓男子昨夜與友人暢飲，今清晨返家與大廳警衛起衝突，竟帶著3歲兒子開車撞進大廳，事後汽車逃逸，離譜行徑害自己吃官司，社會局也將追究不當管教責任。

據了解，郭男與社區警衛素有嫌隙，今早回家見大廳空無一人，認為警衛失職，雙方大吵一架，最後不歡而散。郭男因心有怨懟，上午6時許開車載著3歲兒子衝撞大廳警衛值班台，玻璃碎片散落一地，小孩也被他舉動嚇得嚎啕大哭，但他沒有理會，反而抓著兒子跑到附近工地躲藏，最後被員警找到上銬。

3歲男童經醫護人員檢傷確認無大礙，但回想郭男開車衝撞經過仍心有餘悸，露出驚恐表情，想放聲大哭又不敢哭出聲；桃園市家防中心獲報派員了解狀況，確認孩童傷勢無礙後，交由母親及其他家人接回新北暫時安頓，待警方釐清郭男刑責後，再追究兒少法不當管教責任。

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