最壞身教！醉父開車載3歲童撞社區大廳 桃園社會局將追究
桃園郭姓男子昨夜與友人暢飲，今清晨返家與大廳警衛起衝突，竟帶著3歲兒子開車撞進大廳，事後汽車逃逸，離譜行徑害自己吃官司，社會局也將追究不當管教責任。
據了解，郭男與社區警衛素有嫌隙，今早回家見大廳空無一人，認為警衛失職，雙方大吵一架，最後不歡而散。郭男因心有怨懟，上午6時許開車載著3歲兒子衝撞大廳警衛值班台，玻璃碎片散落一地，小孩也被他舉動嚇得嚎啕大哭，但他沒有理會，反而抓著兒子跑到附近工地躲藏，最後被員警找到上銬。
3歲男童經醫護人員檢傷確認無大礙，但回想郭男開車衝撞經過仍心有餘悸，露出驚恐表情，想放聲大哭又不敢哭出聲；桃園市家防中心獲報派員了解狀況，確認孩童傷勢無礙後，交由母親及其他家人接回新北暫時安頓，待警方釐清郭男刑責後，再追究兒少法不當管教責任。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言