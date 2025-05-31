端午節期間，為確保市民能享有安寧的假期及安全的用路環境，蘆竹分局規劃於噪音車易出沒之地點執行「防飆及噪音改裝車輛聯合稽查勤務」 ，並於大古山查獲無照騎乘機車違規案。警察示意圖。圖／AI生成 端午節期間，為確保市民能享有安寧的假期及安全的用路環境，蘆竹分局規劃於噪音車易出沒之地點執行「防飆及噪音改裝車輛聯合稽查勤務」 ，並於大古山查獲無照騎乘機車違規案。

深夜執勤員警昨(30)日晚間於大古山易有噪音車之路段設置守望點，並於該處發現一民眾騎乘機一台噪音車，迎面而來，該車無後照鏡並且違規翹牌，對駕駛進行查證，發現駕駛無照，執勤員警除依據《道路交通管理處罰條例》第21條對該名駕駛人無照駕駛行為製單舉發外，包括未依規定安裝後照鏡、違規翹牌等，當場開立罰單，並禁止其繼續駕駛，車輛亦當場移置保管，另針對該車輛疑似噪音擾民部分，後續將依規定通報環保局進行檢測及後續處置。

蘆竹分局統計，114年度截至目前，針對改裝及噪音車輛，已主動蒐證通報環保局達1950件，並與環保局實施聯合稽查達311件，展現維護交通秩序與環境安寧之決心。

蘆竹分局表示，端午連續假期，出遊人車勢必增加，本分局將持續針對轄內各重點路段及時段，規劃密集巡邏及路檢勤務，嚴格取締改裝噪音車輛、危險駕車、酒後駕車及無照駕駛等重大交通違規，保障用路人安全，讓鄉親都能平安、愉快地度過端午佳節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】無照男深夜闖大古山 噪音車遭警當場扣管開罰