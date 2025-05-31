35歲男無照駕車拒檢 拖行警所所長10公尺致傷被判7月

35歲洪姓男子去年8月9日深夜駕車違停在台南東區小東與莊敬路口，經警攔查拒檢，反而加速逃逸，過程中擦撞並拖行莊敬派出所長林海平約10公尺，致右上肢多處擦挫傷，洪坦承犯行，雖表達願意賠償，但雙方歧見過大調解不成，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處7月。

檢警調查，洪案發當晚11時38分許，未領有駕駛執照而駕車違規臨停在東區小東與莊敬路口，遭第一分局莊敬派出所長林海平、警員徐立昇攔查，先假意配合盤查身分，卻在2人要求熄火下車時加速逃逸，並在逃逸過程擦撞並拖行林海平約10公尺，致右上肢多處擦挫傷。洪駕車加速逃離現場後，經警調閱沿路監視器畫面而查獲。

洪於偵查中坦承不諱，並有第一分局莊敬派出所偵查報告、高雄榮民總醫院台南分院診斷證明書、行車紀錄器、現場監視器截圖照片及洪車行車軌跡翻拍照片等佐證。

台南地院指出，洪經警攔停後，唯恐其無照駕駛遭警盤查，加速駛離並拖行員警，員警因而受有傷害，經洪供述，並勘驗筆錄及監視器截圖等可稽，仍難認洪駕駛車輛加速離去而拖行員警當時，有何另行傷害員警犯意。

法官認洪駕駛動力交通工具妨害公務執行、妨害公眾往來安全等行為間，具有緊密關聯性，均以逃避警員盤查為目的，應評價為以一行為同時觸犯2罪名，從一重論以駕駛動力交通工具妨害公務執行罪。

台南地院審酌，洪為規避盤查，竟駕駛自用小客車加速離去並拖行警員，而以此等強暴行為妨害警員執行職務，且於逃逸過程中危險駕駛而罔顧公眾往來安全，洪所為侵害公務機關執行職務嚴正性，影響社會秩序及國家公權力，且使依法執行職務員警受有傷害，更對不特定用路人生命、身體造成風險。