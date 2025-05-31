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影／醉男很鬧！不滿警衛不在位 竟攜幼兒駕車衝撞大廳

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園郭姓男子昨晚與友人在外暢飲一夜，清晨返家發現社區大廳空無一人，直等警衛返回大吵，經家人勸回越想越氣，竟帶著3歲兒駕車撞進大廳、衝撞警衛台，孩子嚇得大哭，警方到場前，郭男抱著兒子棄車逃，10分鐘內遭逮回並通報家防中心，桃園警分局正處理中。

桃園分局表示，今天清晨6時20分，位於桃園區經過一路某棟高級社區驚傳遭酒醉的住戶駕車衝進社區大廳，不僅挑高氣派的門面全毀，滿地碎玻璃外，社區大廳內也一片狼藉，交誼廳沙發桌椅、盆栽、包裹及警衛台傾倒、破損，肇事住戶的黑色馬自達轎車停在大門內，車頭也好不到哪去，車內還傳出幼兒啼哭聲響。

桃園警分局同安派出所據報趕往，發現肇事的29歲郭姓男子是社區內某戶租客，清晨滿身酒氣回家，疑似不滿警衛不在座位而與警衛發生口角爭執，家人前來勸解，返家後，覺得家人沒有相挺，又與家人大吵後，竟氣憤地抓起3歲兒子，將車駛出車庫後衝入一樓社區大廳，撞擊警衛櫃台後，還在大廳內繞圈圈後才抱著兒子逃逸。

警方立刻通報警網加強周邊搜尋，10分鐘之後在附近建案的工地找到躲藏的郭男父子，郭男面對員警詢問始終答非所問、跳針式回答，還不斷要求員警說出編號，父子兩人手腳均有擦傷，迅速通報消防人員到場協助救護，郭男拒絕接受酒精濃度檢測，警方已依程序向桃園地檢署聲請血液採樣鑑定許可書，同時啟動家暴通報機制，依程序通報社工到警所介入評估。

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29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
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29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝
29歲郭姓男子醉後返家，疑不滿警衛不在位與之大吵，竟又攜3歲幼兒駕車衝撞社區大廳，郭拒絕酒測，警已向檢方聲請血液採樣鑑定許可，同時啟動家暴通報機制，通報社工介入評估。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署

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