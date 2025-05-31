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美籍男大生昨貢寮捲外海失蹤 今午鹽寮沙灘尋獲已死亡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天被大浪捲走名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生Dere，今天下午1時30分搜救人員在鹽寮沙灘區發現時已經死亡，警方將報請檢方相驗。

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天傍晚一行8名美國籍大學生游泳戲水，因大浪突襲將坐在消坡塊1男1女捲走，女學生被救回，一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生被捲出外海失蹤。今天上午海陸空擴大搜尋，同學在岸邊焦急等待，有人在消波塊旁不斷幫忙找人。

搜救人員今天上午在東興宮前集結，出動11車、3船艇。3空拍機持續搜救。10時空勤直升機到場搜索，往外海搜尋擴大範圍。

經搜救人員沿周遭海域及海岸邊搜尋，於下午1時30分許，在貢寮區龍門吊橋旁沙灘處尋獲失聯落水外籍遊客大體，下午2時10分許將大體搬運上岸，確認死者係失聯落水美國籍遊客Dere（20歲）。

瑞芳警分局表示，大體將先移置澳底醫療救護中心，並由分局偵查隊鑑識人員到場採證，全案製作相關筆錄後，報請基隆地方檢察署檢察官及法醫依法相驗釐清死因。

美籍男大生昨貢寮捲外海失蹤 鹽寮沙灘尋獲已死亡。記者游明煌／翻攝
美籍男大生昨貢寮捲外海失蹤 鹽寮沙灘尋獲已死亡。記者游明煌／翻攝

美國 溺水

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