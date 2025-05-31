影／桃園少女翹家與小男友私奔 手機訊號洩了底...竹警車站攔人

桃園一名少女翹家失聯，警方追蹤手機訊號發現她出現在新竹市，新竹警與鐵警聯手攔查，成功在火車站攔下少女及另名翹家少年，即時阻止兩人搭首班列車離站，並協助返家。

桃園市楊梅分局日前接獲家屬報案，一名少女疑似翹家失聯，因行蹤飄忽可能跨轄流竄，警方緊急啟動協尋。新竹市警察局第一分局湳雅派出所獲悉少女手機訊號出現在竹市轄區後，隨即通報線上警網展開搜尋，初步研判少女可能無處可去，極可能借宿24小時營業的超商，隨即鎖定1公里內所有超商展開地毯式清查。

就在警方逐一排查時，少女手機訊號突然轉移，研判她可能轉往新竹火車站欲搭乘最早一班區間列車離開，新竹市警方立即通報鐵路警察局台北分局新竹分駐所聯手攔查，成功阻止少女離站，還意外尋獲另一名被竹市警二分局通報協尋的翹家少男，一舉尋回兩名離家青少年。

警察局指出，當時已是清晨4時50分，首班列車預定5時發車，情勢相當緊迫。員警蔡明倫、王勻希立即聯繫鐵警協助封鎖月台，並與火車站人員說明情況，請求列車長配合延後發車時間，警方與鐵警隨即分頭上車檢查各車廂旅客。就在此時，王勻希發現一對年輕少男少女神色慌張、快速奔向月台，立即上前攔查，確認兩人正是警方正在尋找的少年與少女。

新竹市代理市長邱臣遠對市警局員警快速反應、積極任事表示高度肯定，強調市府已配合衛生福利部推動青春專案，籌畫多場暑期活動，包括帆船體驗營、波麗士盃3對3籃球PK賽與反毒天使培訓營等，盼透過正向管道，讓青少年暑假生活充實豐富、身心發展健全。