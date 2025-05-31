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盜獵集團屏東滿州山區肆虐 恆春警救出3隻活山羌

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局今日凌晨在滿州鄉和興路段，發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後發現3名男子未經許可在滿州山區獵捕野生動物，並於車後方發現獵槍2把、活體山羌3隻，訊後依違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

為了遏止墾丁國家公園及滿洲地區盜獵惡行，恆春警分局不定時埋伏查緝盜獵梅花鹿，今日凌晨0時許在滿州鄉和興路段發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後，發現32歲張姓原住民男子、34歲及25歲林姓男子共3人，未經許可在滿州山區獵捕野生動物。

警方也在車後方發現獵槍2把、活體山羌3隻，經調查，3人一同上山打獵，林等2人分別負責開車及照明，張男則負責開槍、追捕及網袋獵物，並利用山羌聽到槍聲受驚呆怔時機，趁機套袋抓捕。遭捕山羌中2隻已成年，1隻為幼崽，目視均無受傷，交由林務局後續處置。

恆春警分局表示，山羌雖非保育類動物，但仍屬一般類野生動物，不可任意獵捕；另查扣的2把自製獵槍均無登記持照，3嫌違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例，可處1萬元以上及2萬元以下罰鍰。

警方呼籲，墾丁國家公園及國有林班地內嚴禁獵捕動物，民眾切勿以身試法，警方將持續執法遏止非法盜獵惡行。

恆春警方發現3嫌未經許可在滿州山區獵捕野生動物，起出獵槍2把。圖／警方提供
恆春警方發現3嫌未經許可在滿州山區獵捕野生動物，起出獵槍2把。圖／警方提供
恆春警方發現3嫌未經許可在滿州山區獵捕野生動物，起出活體山羌3隻。圖／警方提供
恆春警方發現3嫌未經許可在滿州山區獵捕野生動物，起出活體山羌3隻。圖／警方提供

恆春 山羌 動物

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