盜獵集團屏東滿州山區肆虐 恆春警救出3隻活山羌

屏東縣恆春警分局今日凌晨在滿州鄉和興路段，發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後發現3名男子未經許可在滿州山區獵捕野生動物，並於車後方發現獵槍2把、活體山羌3隻，訊後依違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

為了遏止墾丁國家公園及滿洲地區盜獵惡行，恆春警分局不定時埋伏查緝盜獵梅花鹿，今日凌晨0時許在滿州鄉和興路段發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後，發現32歲張姓原住民男子、34歲及25歲林姓男子共3人，未經許可在滿州山區獵捕野生動物。

警方也在車後方發現獵槍2把、活體山羌3隻，經調查，3人一同上山打獵，林等2人分別負責開車及照明，張男則負責開槍、追捕及網袋獵物，並利用山羌聽到槍聲受驚呆怔時機，趁機套袋抓捕。遭捕山羌中2隻已成年，1隻為幼崽，目視均無受傷，交由林務局後續處置。

恆春警分局表示，山羌雖非保育類動物，但仍屬一般類野生動物，不可任意獵捕；另查扣的2把自製獵槍均無登記持照，3嫌違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例，可處1萬元以上及2萬元以下罰鍰。