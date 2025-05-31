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影／台南30歲男駕小貨車自撞分隔島翻車 尾隨機車及轎車險追撞

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

30歲洪姓男子今上午10點多駕駛小貨車，沿成功路東向西直行過忠義路口時，不慎自撞分隔島後翻車，後方尾隨而到的機車及轎車險些撞了上去，還好洪男沒無受傷，警方調查，洪男無酒駕情事，事故原因正由分局調查釐清中。

據路口監視器畫面，洪男開車行經路口後，未能順道路行駛，直接將車子開上分隔島後，重心不穩而翻車，停在斑馬線上頭。所幸後方機車及轎車因停等紅燈後起步，速度還不快及時剎車，還好沒追撞翻車。

警方指出，洪男無酒駕情事，事故原因正由分局調查釐清中。同時，警方呼籲駕駛人駕駛車輛應注意車前狀況，隨時保持警覺，以維護自身與其他用路人的安全。

洪姓男子今上午10點多駕駛自小貨車，沿成功路東向西直行過忠義路口時，不慎自撞分隔島後翻車。圖／讀者提供
洪姓男子今上午10點多駕駛自小貨車，沿成功路東向西直行過忠義路口時，不慎自撞分隔島後翻車。圖／讀者提供
台南市警五分局調查，洪男無酒駕情事，事故原因正由分局調查釐清中。圖／讀者提供
台南市警五分局調查，洪男無酒駕情事，事故原因正由分局調查釐清中。圖／讀者提供

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