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誇張！真當綠島是國外 警3天取締11件酒駕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

進入旅遊旺季，不少遊客利用端午節3天連假前往綠島旅遊，統計入島人數4300人，為避免交通亂象，台東警分局自28日起實施為期3天的離島交通大執法，光3天共取締11件酒駕。

警方指出，此次離島交通大執法，配合交通隊同步執行，針對行人違規、不停讓行人、無號誌路口未停讓、無照駕駛、酒駕、轉彎未依規定、未繫安全帶及未戴安全帽等交通違規項目加強取締。

雖然警方已事先透過新聞發布、村里長社區廣播及各級民意代表等管道加強宣導，但3天取締下來，共計告發199件交通違規，其中酒後駕車就取締了11件，包含蘭嶼地區也取締3件酒後駕車。

每年台東旅遊旺季，綠島及蘭嶼交通事故率也是高峰期，尤其離島地區醫療資源不足，若酒後駕車或未戴安全帽發生交通事故，恐因傷重救護不及發生憾事，因此，警方認為強力執法有其必要性。

「別以為來綠島就真當出國了！」綠島居民說，很多遊客上島後，交通法紀觀念就薄弱起來，以為島上沒警察管，被抓剛好而已。另有遊客也支持警方強力取締，認為因違規傷及無辜本來就不好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東警分局自28日起實施為期3天的離島交通大執法，光3天共取締11件酒駕。圖／台東警分局提供
台東警分局自28日起實施為期3天的離島交通大執法，光3天共取締11件酒駕。圖／台東警分局提供
台東3天離島交通大執法，台東警分局配合交通隊同步執行，共計告發199件交通違規。圖／台東警分局提供
台東3天離島交通大執法，台東警分局配合交通隊同步執行，共計告發199件交通違規。圖／台東警分局提供

綠島 端午節 交通事故

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