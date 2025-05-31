看錯回診時間…又忘了愛車停哪？烏日警助8旬翁尋回

南投陳姓8旬男子日前開車至高鐵台中站區，再轉搭計程車到站，準備搭高鐵北上回診時，發現看錯回診時間，於是另搭一輛計程車要牽車卻忘了停哪，附近有十多處停車場，在站區狂繞還是找不到，於是向警方求助；警方根據陳男提供線索，連按5處停車場收費機，順利幫陳男找到愛車。

台中市警局烏日分局烏日派出所員警黃姚敦賓、林侑澤日前近中午，接獲陳男報案請求協助。經了解，陳男的車停放在站區附近停車場，因天氣炎熱，於是搭乘計程車至高鐵站，準備搭乘高鐵北上回診，才發現看錯回診時間，於是再召計程車，要回停車場牽車返家，但陳男上車後，突然忘記停在何處，搭小黃在站區狂繞好幾圈，仍然遍尋不著。

員警根據陳男提供的車子停在無人看管停車場的線索，研判陳男從南投來的行車路線，應該是停放在高鐵五路近站區一路的停車場，這條路上有5處無人看管的停車場，經縮小範圍後展開搜尋，並且連續在這5處停車場收費機輸入車牌號碼，10分鐘後，終於協助陳男找到愛車，陳男連聲感謝員警的熱心協助。