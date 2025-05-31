快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

聽新聞
0:00 / 0:00

看錯回診時間…又忘了愛車停哪？烏日警助8旬翁尋回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

南投陳姓8旬男子日前開車至高鐵台中站區，再轉搭計程車到站，準備搭高鐵北上回診時，發現看錯回診時間，於是另搭一輛計程車要牽車卻忘了停哪，附近有十多處停車場，在站區狂繞還是找不到，於是向警方求助；警方根據陳男提供線索，連按5處停車場收費機，順利幫陳男找到愛車。

台中市警局烏日分局烏日派出所員警黃姚敦賓、林侑澤日前近中午，接獲陳男報案請求協助。經了解，陳男的車停放在站區附近停車場，因天氣炎熱，於是搭乘計程車至高鐵站，準備搭乘高鐵北上回診，才發現看錯回診時間，於是再召計程車，要回停車場牽車返家，但陳男上車後，突然忘記停在何處，搭小黃在站區狂繞好幾圈，仍然遍尋不著。

員警根據陳男提供的車子停在無人看管停車場的線索，研判陳男從南投來的行車路線，應該是停放在高鐵五路近站區一路的停車場，這條路上有5處無人看管的停車場，經縮小範圍後展開搜尋，並且連續在這5處停車場收費機輸入車牌號碼，10分鐘後，終於協助陳男找到愛車，陳男連聲感謝員警的熱心協助。

烏日警分局提醒民眾，若將愛車停放在不熟悉路段或停車場時，為免因巷弄多、景色相似等而忘記停放地點，建議可記下附近清楚的標、或以手機拍照停放點、或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住自己停車位置，才能有效防範類似情形發生。

高鐵台中站區附近有十多處收費停車場。圖／讀者提供
高鐵台中站區附近有十多處收費停車場。圖／讀者提供
高鐵台中站區附近有十多處收費停車場，陳姓8旬男子（右）日前忘記轎車停放在哪？經警方協助找到愛車。圖／讀者提供
高鐵台中站區附近有十多處收費停車場，陳姓8旬男子（右）日前忘記轎車停放在哪？經警方協助找到愛車。圖／讀者提供
高鐵台中站區附近有十多處收費停車場。圖／讀者提供
高鐵台中站區附近有十多處收費停車場。圖／讀者提供

高鐵 停車場

延伸閱讀

藝術讓地方發光 南投藝術燈區獲羅馬設計大獎白金獎

台中烏日溫水游泳池停業逾480天 委外無人來…改採ROT招標

北市Uber計程車駕駛疑精神不濟 衝撞路邊13輛汽機車1人骨折

疑計程車左轉未讓直行 雙載機車噴飛1命危…搶救數小時恢復心跳

相關新聞

影／美籍男大生貢寮捲外海失蹤今擴大搜 同學焦急哭紅眼

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天傍晚一行8名美國籍大學生游泳戲水，因大浪突襲將坐在消坡塊1男1女捲走，女學生被救回，一名20...

盜獵集團屏東滿州山區肆虐 恆春警救出3隻活山羌

屏東縣恆春警分局今日凌晨在滿州鄉和興路段，發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後發現3名男子未經許可在滿州山區獵捕野生動物...

台中北區大樓驚傳火警 火舌、濃煙4樓陽台猛竄

台中市北區太原八街1棟7層樓住宅大樓今天中午11點驚傳火警，4樓住戶濃煙、火舌不斷竄出，消防出動第八大隊及多個分隊到場灌...

影／台南30歲男駕小貨車自撞分隔島翻車 尾隨機車及轎車險追撞

30歲洪姓男子今上午10點多駕駛小貨車，沿成功路東向西直行過忠義路口時，不慎自撞分隔島後翻車，後方尾隨而到的機車及轎車險...

誇張！真當綠島是國外 警3天取締11件酒駕

進入旅遊旺季，不少遊客利用端午節3天連假前往綠島旅遊，統計入島人數4300人，為避免交通亂象，台東警分局自28日起實施為...

看錯回診時間…又忘了愛車停哪？烏日警助8旬翁尋回

南投陳姓8旬男子日前開車至高鐵台中站區，再轉搭計程車到站，準備搭高鐵北上回診時，發現看錯回診時間，於是另搭一輛計程車要牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。