93歲翁凌晨誤闖國道6號 拖吊車司機火速護送脫險

93歲洪姓老翁30日凌晨誤闖國道6號內側車道，驚險行走數百公尺。熱心拖吊車司機冒險救援，一手舉燈示警、一手護送老翁穿越車道成功護送老翁脫困，警方調查發現，老翁患有輕微失智，已協助返家。

警方表示，洪姓老翁家住台中霧峰象鼻路，30日凌晨疑似因失智迷途，從住家出走，竟一路從舊正交流道走上國道6號，凌晨1時54分左右，有駕駛人發現國道6號西向3.1公里處，內側車道竟有行人步行，趕緊向警方報案。

國道第七警察大隊接獲報案後，派遣巡邏車及救護車趕往現場，並通知就近的拖吊業者支援。一名拖吊車司機最早抵達現場，果真在西向車道中央發現老翁孤身行走，情況相當危險。

司機立刻將車停靠路肩，徒步穿越車道前往救援。他先將老翁帶至內側路肩等候安全時機，再於車流空檔時護送老翁穿越車道，並以手電筒示警來車。整個過程緊張驚險，卻處置得宜，最終將老翁平安帶至外側路肩，等待巡邏員警接手。