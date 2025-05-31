快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

93歲翁凌晨誤闖國道6號 拖吊車司機火速護送脫險

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

93歲洪姓老翁30日凌晨誤闖國道6號內側車道，驚險行走數百公尺。熱心拖吊車司機冒險救援，一手舉燈示警、一手護送老翁穿越車道成功護送老翁脫困，警方調查發現，老翁患有輕微失智，已協助返家。

警方表示，洪姓老翁家住台中霧峰象鼻路，30日凌晨疑似因失智迷途，從住家出走，竟一路從舊正交流道走上國道6號，凌晨1時54分左右，有駕駛人發現國道6號西向3.1公里處，內側車道竟有行人步行，趕緊向警方報案。

國道第七警察大隊接獲報案後，派遣巡邏車及救護車趕往現場，並通知就近的拖吊業者支援。一名拖吊車司機最早抵達現場，果真在西向車道中央發現老翁孤身行走，情況相當危險。

司機立刻將車停靠路肩，徒步穿越車道前往救援。他先將老翁帶至內側路肩等候安全時機，再於車流空檔時護送老翁穿越車道，並以手電筒示警來車。整個過程緊張驚險，卻處置得宜，最終將老翁平安帶至外側路肩，等待巡邏員警接手。

警方調查後指出，洪姓老翁患有輕微失智，當晚家人未察覺其外出，老翁也對自己如何走上國道毫無記憶，神情驚恐。所幸熱心司機即時出手，否則後果不堪設想。警方隨後將老翁安全送返住家，並提醒家屬加強照護。

拖吊車司機一手以燈光示警，護送國道6號迷路老翁安全脫困。圖／國道七隊提供
拖吊車司機一手以燈光示警，護送國道6號迷路老翁安全脫困。圖／國道七隊提供
拖吊車司機一手以燈光示警，一手牽著老翁穿越國道6號車道。圖／國道七隊提供
拖吊車司機一手以燈光示警，一手牽著老翁穿越國道6號車道。圖／國道七隊提供

車道 國道

延伸閱讀

三峽大車禍肇事老翁亡 網友上演各種陰謀論、里長說錯話仍神隱

獨／三峽大車禍肇事老翁今早死亡 被害者家屬反應曝光

三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 死亡人數再添1人肇事原因成謎

與現實脫節？《忘了我記得》談失智和照顧者心境 長照專家感嘆：還在講24孝

相關新聞

影／美籍男大生貢寮捲外海失蹤今擴大搜 同學焦急哭紅眼

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天傍晚一行8名美國籍大學生游泳戲水，因大浪突襲將坐在消坡塊1男1女捲走，女學生被救回，一名20...

盜獵集團屏東滿州山區肆虐 恆春警救出3隻活山羌

屏東縣恆春警分局今日凌晨在滿州鄉和興路段，發現一輛自小貨車形跡可疑，上前盤查後發現3名男子未經許可在滿州山區獵捕野生動物...

台中北區大樓驚傳火警 火舌、濃煙4樓陽台猛竄

台中市北區太原八街1棟7層樓住宅大樓今天中午11點驚傳火警，4樓住戶濃煙、火舌不斷竄出，消防出動第八大隊及多個分隊到場灌...

影／台南30歲男駕小貨車自撞分隔島翻車 尾隨機車及轎車險追撞

30歲洪姓男子今上午10點多駕駛小貨車，沿成功路東向西直行過忠義路口時，不慎自撞分隔島後翻車，後方尾隨而到的機車及轎車險...

誇張！真當綠島是國外 警3天取締11件酒駕

進入旅遊旺季，不少遊客利用端午節3天連假前往綠島旅遊，統計入島人數4300人，為避免交通亂象，台東警分局自28日起實施為...

看錯回診時間…又忘了愛車停哪？烏日警助8旬翁尋回

南投陳姓8旬男子日前開車至高鐵台中站區，再轉搭計程車到站，準備搭高鐵北上回診時，發現看錯回診時間，於是另搭一輛計程車要牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。