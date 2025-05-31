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影／北市信義區餐酒館開心聊天 轉頭22萬香奈兒包被偷走

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今年2月到4月期間，台北市信義區夜店、餐酒館，發生數起客人包包財物遭竊案件；轄區三張犁派出所調查，發現一名張姓慣竊涉嫌行竊，他專挑攜帶名貴包包又聊天分心客人犯案；警方日前在土城逮人；警方提醒民眾，夜店及餐酒館等人潮聚集場所，易成竊賊目標，貴重物品應隨身攜帶或妥善保管。

21歲張姓男子目前無業，因積欠債務，鎖定信義區夜店、餐酒館，假裝到場消費，實際觀察周遭與朋友聊天客人，發現目標攜帶名貴包包，就靠近坐在背後，趁人不注意，用腳扯落包包，再撿起來趁機搜索行竊。又或者趁目標與朋友酒酣耳熱時，直接拎起包包就走。

張嫌至少竊取一個價值22萬元的「CHANEL BOY 20」包包、一個價值1萬1千元的BV皮夾，另偷走現金1萬元、信用卡等財物，他將包包、皮夾拿到東區二手店販售，所有贓物、贓款共得手24萬元。

警方調閱監視器畫面，發現張嫌頻繁出沒夜店、餐酒館，手法熟練、動作迅速竊取被害人隨身財物，深入追查張嫌沒有固定職業，靠變賣贓物維生，警方這個月初，循線在新北市土城區緝獲張嫌到案，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓竊嫌在信義區餐酒館行竊價值20多萬元的名貴包包，圖為被害人遭竊的同款式包包。記者廖炳棋／翻攝
張姓竊嫌在信義區餐酒館行竊價值20多萬元的名貴包包，圖為被害人遭竊的同款式包包。記者廖炳棋／翻攝

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