沒通行證、未插紅旗 台62線貨車載12桶「滿裝」瓦斯衝落邊坡

一輛小貨車載運12個瓦斯桶，今天上午行經台62線往瑞芳出口路段時，失控衝落邊坡排水溝，瓦斯桶散落一地，消防人員趕至，駕駛沒有受傷，幸未釀災，但消防人員發現貨車沒有申請通行證、未插紅旗、沒危險物品標示等有違反交通安全及相關規定，將由警方、消防局後續處理。

新北市消防局今天上午10時34分獲報，台62線往瑞芳出口路段時，有一輛小貨車失控衝落邊坡排水溝，瓦斯桶散落一地，擔心有安全疑慮，調派多輛消防車、救護車前往。

消防人員到達後發現小貨車卡在邊坡排水溝，瓦斯桶散落，有的在車上，有的掉落，經清查20公斤有11桶、16公尺有1桶，都是滿裝，幸好沒有洩漏。消防人員協助搬運瓦斯桶到安全地點，交通違規部分由警方告發處理，至於載運數量是否有超過規定，將由消防局處理。