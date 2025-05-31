影／高雄柴山52歲單車騎士不明原因倒地 送醫搶救仍不治

高雄一名單車騎士今天一早騎自行車上山，卻不明原因人車倒臥在高雄市柴山步道旁，被熱心民眾發現報警，但救護人員抵達時他已經失去呼吸心跳，立即用擔架運送下山送往醫院急救，但騎士經搶救仍不治，事發原因還有待釐清。

據了解，這名52歲的許姓男子是在今天上午獨自一人騎單車前往柴山步道騎行，但上午7時許卻被民眾發現倒臥在柴山步道的路旁草叢，被發現時全身無明顯外傷，民眾試圖喚醒他未果，立刻報警求助，消防局出動多名救護人員抵達現場。