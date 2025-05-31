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影／高雄柴山52歲單車騎士不明原因倒地 送醫搶救仍不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名單車騎士今天一早騎自行車上山，卻不明原因人車倒臥在高雄市柴山步道旁，被熱心民眾發現報警，但救護人員抵達時他已經失去呼吸心跳，立即用擔架運送下山送往醫院急救，但騎士經搶救仍不治，事發原因還有待釐清。

據了解，這名52歲的許姓男子是在今天上午獨自一人騎單車前往柴山步道騎行，但上午7時許卻被民眾發現倒臥在柴山步道的路旁草叢，被發現時全身無明顯外傷，民眾試圖喚醒他未果，立刻報警求助，消防局出動多名救護人員抵達現場。

因柴山步道事發地救護車無法駛入，因此消防局只能靠人力以擔架將許男抬出送醫，雖過程中不斷嘗試急救，但許男到院後仍搶救不治，是否可能因疾病或其他外力因素造成事故，還需要進一步釐清。

高雄柴山步道今天上午傳出有單車騎士倒臥步道旁，送醫後仍宣告不治。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄柴山步道今天上午傳出有單車騎士倒臥步道旁，送醫後仍宣告不治。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 車禍 自行車 單車

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