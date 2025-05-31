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影／高雄66歲女駕駛撞路邊2轎車 受害車主目擊脫口「三字經」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車，隨後「騎上」第二輛轎車才停下，第一輛車的車主要開車時，目擊愛車被撞，忍不住當場脫口「三字經」；警方到場處理，溫女稱一時恍神肇禍。

網路社群Threads貼出一則影片，貼文開端寫「高齡暴衝月」，影片中一輛白色轎車衝撞銀黑色Toyota，原PO邊喊「哦哦哦我靠，啥X」緊接著脫口罵了三字經，又罵了一句五字經，旁邊的人問有沒有報警，車主回「阿未啦，先拍抖音」。

原PO說，剛好開車回店裡看到，前面碰一聲，就騎上去了，撞到林北的車，打P檔，位移這麼多，雖然不是名貴的品牌，但還是會很心痛」，車主沿路拍下拖吊車拖走自己遭撞的愛車，心痛說，原來跟著自己被撞爆的車走勢這種感覺，五月是怎樣？高齡爆衝月嗎，只剩框在走，隨後又忍不住再罵了一句三字經。

轄區鳳山警分局指出，66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許沿高鳳一路內側車道北往南方向斜切，不慎和與路邊停放的2輛轎車發生碰撞，現場無人受傷。

警方對溫婦施以酒測，無酒駕行為；據了解，溫婦聲稱因一時恍神車子方向偏掉，發現時來不及救，就撞上去了，會負責相關損失賠償。

警方初步研判，肇事原因為溫女未注意車前狀況，詳細原因及肇責由交通大隊釐清判定。

66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車（紅圈處），幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車（紅圈處），幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控擦撞路邊轎車，幸無人受傷；圖為遭擦撞轎車輪胎處脫落畫面。圖／取自Threads
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控擦撞路邊轎車，幸無人受傷；圖為遭擦撞轎車輪胎處脫落畫面。圖／取自Threads
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
66歲溫姓婦人昨天傍晚5時許駕車行經高市高鳳一路，車子突失控向右斜切後擦撞路邊轎車，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

車主 恍神 影片

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