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基隆7月起機車10年以上未定檢 「不寄通知」直接罰500

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市機車登記數量有18萬餘輛，環保局統計去年近3萬輛機車未按規定排氣定檢，規畫今年7月開始加強未定檢處分力道，針對10年以上未完成排氣定檢的機車，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空汙法直接開出500元罰鍰，仍不改善者將移送監理機關註銷車牌，車輛無法再上路使用。

環保局表示，機車滿5年後需每年進行一次排氣定期檢驗，而去年基隆市有超過3萬輛機車未按規定時程排氣定檢，造成有許多車輛排放的廢氣高於排放標準影響基隆市的空氣品質。

環保局規畫今年度針對未定檢機車的加強處分力道，鎖定10年以上未定檢的老舊機車加強管理，7月起，直接依違反空汙法進行處分，並祭出最重牌照註銷措施。

環保局說，針對10年以上未完成排氣定檢的機車，「不再另行寄發逾期未定檢通知提醒車主」，將依據空汙法處500元罰鍰直接罰。以前很多民眾收到定檢通知單多仍置之不理，認為不是罰單，一拖再拖還是未按時間去定檢。

環保局說，民眾收到500元罰單後，經通知仍未改善者再處3000元罰鍰，如果還是不去檢驗，接下來就直接移送監理機關註銷車牌。

環保局長馬仲豪說，如果機車已經不再使用或無法使用、被偷，建議盡速至監理機關辦理停駛、報廢或失竊登記，也可以透過「廢車回收一站通」辦理車體回收報廢手續，否則罰單會一直寄至，恐因未定檢而接連受罰。

車主如何得知定檢期限？馬仲豪說，為方便車主掌握定檢時間，環保局提供「機車定檢e通知服務」，可以透過基隆市環保局官網或至30間排氣定檢站掃描QR code加入此服務，屆時將自動收到提醒通知，避免因疏忽而忘記定檢。機車車主養成定期保養與按時定檢的習慣。

基隆7月起10年以上機車未定檢 「不寄通知」直接罰500元。記者游明煌／攝影
基隆7月起10年以上機車未定檢 「不寄通知」直接罰500元。記者游明煌／攝影

車主 環保局長 基隆

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