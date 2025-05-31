影／美籍男大生貢寮捲外海失蹤今擴大搜 同學焦急哭紅眼

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天傍晚一行8名美國籍大學生游泳戲水，因大浪突襲將坐在消坡塊1男1女捲走，女學生被救回，一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生被捲出外海失蹤。今天上午海陸空擴大搜尋，同學在岸邊焦急等待，有人在消波塊旁不斷幫忙找人。

搜救人員昨晚搜救到11時20時，海上有海巡署2艇搜索，岸際由消防局及海巡人員分向尋找，另外空中有1台空勤直升機搜索，但還沒有沒發現。

消防局表示，今天上午8時45分在東興宮前集結，出動11車、3船艇。3空拍機持續搜救中。10時空勤直升機到場搜索，往外海搜尋擴大範圍。

昨天是紐澤西理工學院大學生一行8人結伴來戲水，同學難過不已，都在岸際搜尋、等待好消息，有人哭紅眼，盼早一點能找到同學。