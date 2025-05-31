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8學生貢寮戲水美男大生遭浪捲昨晚搜救未獲 同學哭斷腸

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區東興宮前海灘昨天傍晚一行8名美國籍大學生游泳戲水，因大浪突襲將1男1女捲走，美國籍女子在距離沙灘約100公尺被衝浪民眾救回，沒有受傷；一名20歲美國籍紐澤西理工學院大學生被海浪捲出外海失蹤，到昨晚11時20分搜救暫停，仍未尋獲。

新北市消防局表示，有關昨天貢寮區東興宮前溺水案，昨晚11時20分搜救結束，尚未發現失聯者，預計今天早上8時45於貢寮東興宮集結再進行搜救勤務。

新北市貢寮區東興宮前海灘昨傍晚有一行8名美國籍紐澤西理工學院學生游泳、戲水，因大浪突襲將1男1女捲走，美國籍女子在距離沙灘約100公尺被衝浪民眾救回，沒有受傷；一名20歲美國籍紐澤西理工學院學生被海浪捲出外海失蹤，晚間海陸空搜救。

獲救的女子被大浪沖走，她說當時不斷大叫，被衝浪民眾緊急拉住救回。海巡署第二岸巡隊、新北市消防局獲報出動馳援搶救，昨晚海巡署2艇海上搜索，岸際由消防局及海巡人員分向尋找，另外空中有空勤直升機搜索，仍未發現。

8學生貢寮戲水美男大生遭浪捲昨晚搜救未獲 同學哭斷腸。記者游明煌／翻攝
8學生貢寮戲水美男大生遭浪捲昨晚搜救未獲 同學哭斷腸。記者游明煌／翻攝
8學生貢寮戲水美男大生遭浪捲昨晚搜救未獲 同學哭斷腸。記者游明煌／翻攝
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