獨／北市保大一個月內2員警酒駕被逮 保大：均記一大過調職

台北市保安警察大隊一個月內連續傳出2名員警酒駕被逮，包括一線四星葉姓小隊長宿醉開車出門，酒測值0.18毫克，另名一線三星張姓警員，酒後騎車幾分鐘就被抓包，他選擇拒測，吞上18萬元罰單、吊銷駕照。保大表示，2員均依違反警察人員駕車安全考核實施要點，記一大過並報請調整服務地區，張員將列優先汰除對象。

據調查，隸屬在台北市保大第四中隊的52歲葉姓小隊長，4月27日早上8點多，酒後開車外出辦事，卻在市民大道二段、金山北路口遭到中正第一分局員警路檢攔查，孰料酒測值每公升0.18毫克，達行政罰取締標準，被製舉發並扣車、吊扣駕照。

葉員供稱，前一天在住家跟老婆飲酒，隔天起床後自認沒醉意、已休息過，才接受酒測，沒想到仍超標，十分後悔。

事隔不到一個月，另一名隸屬在台北市保大第一中隊的53歲張姓警員受朋友邀約，5月24日下班後至新北市中和區某熱炒店聚餐，席間飲酒作樂，事後自認「家住附近」，心存僥倖騎車上路，5月25日凌晨1點多，遭熱炒店附近的巡邏員警鎖定盤查。

張員疑自知酒測不會過，選擇拒絕酒測，員警尊重他權利，當場開出18萬元拒測罰單，並依規定移置保管車輛，吊銷駕照，3年內不能考領；據悉，張員過去勤務考核狀況就不佳，保大已將他列優先汰除對象。

北市保大表示，張姓警員5月25日深夜酒駕拒測及葉姓警員4月27日上午宿醉駕車等情形，獲知後立刻展開調查，張、葉2員分別在餐廳及家中飲酒，勤餘時間違反相關酒後駕車規定，尚未查有涉足不妥當場所情事，2員均依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」，核予一大過處分並報請調整服務地區。

北市保大強調，除了督飭各級主管加強內部管理及屬員管考，大隊長也自請處分並追究相關人員行政考監責任；將要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，落實防制員警酒後駕車，避免酒駕行為再發生，維護警察風紀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康