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獸夾早已禁用 網路還買得到 原民實測 鼓勵改用友善版山豬吊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬胡蓬生曾增勳／連線報導

獸鋏和山豬吊對野生動物造成嚴重傷害。記者胡蓬生／攝影
獸鋏和山豬吊對野生動物造成嚴重傷害。記者胡蓬生／攝影

法律未全面禁止山豬吊等獵具，林業保育署新竹分署表示，禁用反而會轉趨地下化，更不利保育，近年鼓勵改用「友善版山豬吊」，已推出第三代。有原住民族人實測認為，改良式的山豬吊口徑小、可調整壓力，降低對非目標動物傷害，可多推廣。

傳統山豬吊口徑大，套索具強烈殺傷力，容易誤捕台灣黑熊、石虎等保育類動物，動物若被中陷阱又未及時救治，往往須截肢。新竹縣議員朱健銘認為，獸夾雖已立法禁止，但網購平台仍可見，山豬吊常誤傷其他動物，他已提案，建請地方政府全面禁用含金屬材質的彈簧續押式套索陷阱。

林業保育署新竹分署表示，若全面禁用山豬吊，違法使用者若發現野生動物受困，反而不通報，甚至轉為地下化或改用毒餌等殺傷力更強工具；近年推廣友善版第三代山豬吊，配合八字轉環與止滑套，可降低纏繞或束緊力道，踏板直徑小於12公分，可避免誤捕台灣黑熊或石虎。

桃園市復興區比亞外獵團副團長邱英傑說，改良式山豬吊的口徑小、彈性高，還可調整壓力、硬度，若誤觸的動物太大、太輕都不會啟動陷阱；他在山裡試放2至3個月，僅吊中1隻山豬，「大隻熊的熊掌也不會被夾中」。

中華民國保護動物協會秘書長李朝全說，捕獸夾與山豬吊在基隆、新北、竹縣、台中等山區普遍存在，山羌、黑熊及浪犬都難倖免；這些陷阱多設於野獸經過的隱密路徑，山區若聽見淒慘的狗叫聲，多半是誤入陷阱，應採用金屬探測器搜查與排除。主管機關可清除林地的陷阱，並加強執法。

流浪犬

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