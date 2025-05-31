聽新聞
0:00 / 0:00

犬義肢三萬起跳 普及有難度

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣動保所內44隻三腳狗，牠們多因誤觸山豬吊失去肢體，卻因殘疾而無人問津，一輩子住在收容所。記者郭政芬／攝影
新竹縣動保所內44隻三腳狗，牠們多因誤觸山豬吊失去肢體，卻因殘疾而無人問津，一輩子住在收容所。記者郭政芬／攝影

斷腿狗連走路都舉步維艱，新竹縣動物保護防疫所媒合企業，去年八月幫浪犬「車輪餅」、「Ｈｏｐｅ」透過三Ｄ掃描技術打造義肢，擺脫爬行「狗生」重新站起來；單支義肢三萬元起跳，要廣泛使用有難度。

竹縣動保所技正林志成說，對車禍導致脊椎損傷、癱瘓的狗，會使用「輪椅」當輔具，但車輪餅後腳掌截肢「長短腳」，長時間磨擦水泥地，常破皮流血，Hope同側前後腳截肢，都難使用「輪椅」。

重健義肢公司是國內少數寵物義肢製作業者，協助車輪餅、Hope兩隻浪犬重生。動保志工說，「車輪餅」失去兩條後腿，身形長年蜷曲，似車輪餅般艱難移動，直至穿上量身打造的義肢，終於能自由行走。

該公司動物義肢部門主任林宗賢說，每隻狗體型、骨骼不同，殘肢形狀、長短都不同，每支義肢都得量身訂做，「殘肢愈短、工法愈繁瑣」，使用3D掃描技術建模，製作後須反覆調整才能安裝，估計要花2至4周，狗狗義肢單支價格三萬元起跳。

林宗賢也有養狗，當他看到車輪餅物裝上義肢後，從原本在地面拖行到站起來走，還被成功認養，不僅有成就感，內心也很感動。

新竹縣動保所長彭正宇說，有志工自掏腰包為浪犬裝義肢，還認養帶回家；竹縣正研擬配套措施，規畫與愛媽、愛爸的狗園或民間的中途之家合作，嘗試讓三腳狗能回歸社區生活。

流浪犬

延伸閱讀

華南青少棒／余秉軒先發好投 台東首戰擊退竹縣

竹縣竹北文興攜手湖口、內灣商圈 共推觀光合作

竹縣貨車駕駛疑分心 撞機車衝進超商所幸無人傷

竹縣遭中央刪20.68億元 教育經費砍最多

相關新聞

影／8外籍學生貢寮戲水2人遭大浪捲走 男大生仍未尋獲、身分曝光

新北市貢寮區東興宮前海灘今天傍晚有一行8人外籍人士游泳戲水，因大浪突襲將1男1女捲到走，美國籍女子在距離沙灘約100公尺被衝浪...

屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士自撞鐵拒馬頭部重創不治

屏東空軍基地外28日清晨發生一起離奇死亡車禍，37歲柯姓男騎士騎機車一頭衝上軍營大門前鐵拒馬，軍方站哨人員見狀連忙報警並...

影／綠島大白沙1戲水失聯外籍遊客 陸海空持續擴大搜救

今天端午3天連假首日，不少遊客搭船前往綠島遊玩，不過，下午傳出1名外籍遊客於大白沙近岸戲水失聯、下落不明，海巡、警消及空...

誤觸山豬吊成斷腿犬 收容所等死 醫療照顧費成難題

各地斷腿狗逐年增加，新竹縣5年來從3隻增加到44隻，苗栗縣近2年累積收容29隻，彰化縣前年、去年各增加4、50隻。牠們因...

二度踩到陷阱截肢 流浪犬悲成「袋鼠」

誤入陷阱的浪犬下場很慘，動保人士說，有浪犬中陷阱二次，二前肢被截肢變成「袋鼠」，也有斷腿都在同一側，餘生只能「側身爬行」...

犬義肢三萬起跳 普及有難度

斷腿狗連走路都舉步維艱，新竹縣動物保護防疫所媒合企業，去年八月幫浪犬「車輪餅」、「Ｈｏｐｅ」透過三Ｄ掃描技術打造義肢，擺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。