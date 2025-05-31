犬義肢三萬起跳 普及有難度

新竹縣動保所內44隻三腳狗，牠們多因誤觸山豬吊失去肢體，卻因殘疾而無人問津，一輩子住在收容所。記者郭政芬／攝影

斷腿狗連走路都舉步維艱，新竹縣動物保護防疫所媒合企業，去年八月幫浪犬「車輪餅」、「Ｈｏｐｅ」透過三Ｄ掃描技術打造義肢，擺脫爬行「狗生」重新站起來；單支義肢三萬元起跳，要廣泛使用有難度。

竹縣動保所技正林志成說，對車禍導致脊椎損傷、癱瘓的狗，會使用「輪椅」當輔具，但車輪餅後腳掌截肢「長短腳」，長時間磨擦水泥地，常破皮流血，Hope同側前後腳截肢，都難使用「輪椅」。

重健義肢公司是國內少數寵物義肢製作業者，協助車輪餅、Hope兩隻浪犬重生。動保志工說，「車輪餅」失去兩條後腿，身形長年蜷曲，似車輪餅般艱難移動，直至穿上量身打造的義肢，終於能自由行走。

該公司動物義肢部門主任林宗賢說，每隻狗體型、骨骼不同，殘肢形狀、長短都不同，每支義肢都得量身訂做，「殘肢愈短、工法愈繁瑣」，使用3D掃描技術建模，製作後須反覆調整才能安裝，估計要花2至4周，狗狗義肢單支價格三萬元起跳。

林宗賢也有養狗，當他看到車輪餅物裝上義肢後，從原本在地面拖行到站起來走，還被成功認養，不僅有成就感，內心也很感動。

新竹縣動保所長彭正宇說，有志工自掏腰包為浪犬裝義肢，還認養帶回家；竹縣正研擬配套措施，規畫與愛媽、愛爸的狗園或民間的中途之家合作，嘗試讓三腳狗能回歸社區生活。