二度踩到陷阱截肢 流浪犬悲成「袋鼠」

誤入陷阱的浪犬下場很慘，動保人士說，有浪犬中陷阱二次，二前肢被截肢變成「袋鼠」，也有斷腿都在同一側，餘生只能「側身爬行」；相較之下，前後交錯截肢的狗「能保持平衡，還算幸運」；傷殘狗肢體摩擦地面，常破皮、感染，晚景淒涼。

斷肢浪犬除了被車撞，多數與山豬吊、捕獸夾有關。新竹縣尖石鄉後山部落居民說，捕獸鋏禁用已久，但還是會用山豬吊，購買金屬套索、彈簧、鋼絲自製，通常放在森林深處，算是獵捕山豬的利器。

「陷阱並不會辨別目標。」新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富說，浪犬、山羌可能成為山豬吊的犧牲品，曾目睹狗受困後，愈掙扎鋼繩勒得愈緊，幾小時內肢體壞死，甚至有狗狗咬斷腿求生，逃不走的就在痛苦中死去。

黃宣富說，他救過被夾到二次的浪犬，二隻前腿都截肢彷彿「袋鼠」般，更慘的是只剩一隻腳的，站不了只能躺著；山豬的市場價值高，每隻可賣上萬元，有人在山區短短二百公尺，放置十多個山豬吊，對浪犬與野生動物都是風險。

新竹縣動保所收容的斷腿狗，有隻同側前後腳都斷了，餘生只能「爬行」。獸醫師說，傷殘狗行動緩慢，走路常會磨破皮，體重須嚴格控制，因飽受受傷、截肢痛苦，照顧不容易。

新竹縣動保所長彭正宇說，山豬弔未完全禁止，有危害安全或損害農作物等可，或基於原住民族傳統文化等可使用；多數人設置時，都說為保護農作物，加上常設於私人領域，查緝不易。

苗栗縣農業處自然生態保育科表示，苗栗山丘地形多，水果重鎮如大湖、泰安、卓蘭、獅潭、南庄等地，都有山豬或獼猴滋擾，獸夾禁用多年，但依然存在，加上山豬吊陷阱，都可能讓野生動物或誤中獸夾或山豬吊。