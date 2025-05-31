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誤觸山豬吊成斷腿犬 收容所等死 醫療照顧費成難題

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨鄭國樑胡蓬生簡慧珍／連線報導

新竹縣動保園區收容的流浪犬「車輪餅」失去兩條後腿，行動受限多年，直至穿上專為犬隻打造的義肢，才能自由行走。圖／新竹縣動物保護防疫所提供
新竹縣動保園區收容的流浪犬「車輪餅」失去兩條後腿，行動受限多年，直至穿上專為犬隻打造的義肢，才能自由行走。圖／新竹縣動物保護防疫所提供

各地斷腿狗逐年增加，新竹縣5年來從3隻增加到44隻，苗栗縣近2年累積收容29隻，彰化縣前年、去年各增加4、50隻。牠們因誤觸陷阱或車禍傷殘，在收容所等死，衍生的醫療照顧費用，更成為棘手難題。

收容所的浪浪等待愛心認養，但斷腿的殘疾犬始終等不到春天。踏進新竹縣動保處收容所，在狗吠聲中打開鐵門，全黑的兩腳狗蹣跚走向前，尾巴擺動著。這隻黑狗被「山豬吊」困住後，掙脫卻失去右前肢，第二次中陷阱無力掙扎，被發現時已奄奄一息，保住1命但左前肢截肢。

「幸好是一前一後，勉強能平衡。」獸醫蹲下輕撫黑狗的頭，他說，誤觸山豬吊的狗變多，陷阱多設在偏僻山林，動物一旦誤入，長時間無法脫困，導致肢體壞死，下場就得截肢。

這並非零星個案。新竹縣動保所收容的傷殘犬，2020年3隻，2022、2023年各增7隻，去年又多了13隻，總計5年來從3隻變成44隻，增加10多倍。

竹縣動保所長彭正宇說，截肢手術、照顧醫療費用，每隻狗初估3萬元，幾乎每個月都透支，今年第一季已耗費20多萬元，預計9月醫療預算就花光；3腳狗容易被欺負，對人類有戒心，照顧也更費心。

彭正宇表示，斷腿狗幾乎「只進不出」，有狗狗等了5年等不到認養人，註定在所內終老。

苗栗縣動保所2年來收容29隻傷殘、斷腿狗，數量也有成長。所方表示，斷腿狗難找認養人，也難回歸社區，截肢保命與照顧的醫療費用偏高。

彰化縣動物防疫所2023及2024年入所的傷殘狗，分別為42隻、51隻，今年迄今約14隻。據統計，以車禍造成斷肢為主，其次為浪犬誤中捕獸夾。

彰化動防所表示，浪犬常聚集在在八卦山區、鄉間農路、139縣道等，附近車行速度快，車禍傷殘的數量偏多。

流浪犬

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