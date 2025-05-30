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影／8外籍學生貢寮戲水2人遭大浪捲走 男大生仍未尋獲、身分曝光

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區東興宮前海灘今天傍晚有一行8人外籍人士游泳戲水，因大浪突襲將1男1女捲到走，美國籍女子在距離沙灘約100公尺被衝浪民眾救回，沒有受傷；一名20歲美國籍紐澤西理工學院學生被海浪捲出外海失蹤，晚間海陸空持續搜救中。

新北市消防局今天傍晚5時37分獲報，貢寮區東興宮前方的水域有2人被大浪捲走，出動消防人車趕至救援。

瑞芳警分局調查，一行8名美國紐澤西理工學院學生等人到沙灘戲水，並非這次世壯運選手及其工作人員，1男1女被大浪捲走，女子在離沙灘右邊100公尺消波塊，被附近衝浪的民眾救起，並未受傷，意識清楚；另名男子有呼救，但急速被捲到外海，無法救援。

獲救的女子被大浪沖走，她說當時不斷大叫，被衝浪民眾緊急 拉住救回。海巡署第二岸巡隊、新北市消防局獲報出動馳援搶救，但搜索到今晚7點半仍沒有找失蹤者。

消防局說，目前持續搜救中，海上有海巡署2艇海上搜索，岸際由消防局及海巡人員分向尋找，另外空中有空勤直升機搜索。

8外籍戲水貢寮大浪捲2人，美紐澤西理工學院男大生失蹤。記者游明煌／翻攝
8外籍戲水貢寮大浪捲2人，美紐澤西理工學院男大生失蹤。記者游明煌／翻攝
8外籍戲水貢寮大浪捲2人，美紐澤西理工學院男大生失蹤。記者游明煌／翻攝
8外籍戲水貢寮大浪捲2人，美紐澤西理工學院男大生失蹤。記者游明煌／翻攝

美國 沙灘

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