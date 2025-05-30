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連假首日不平靜…苗縣傳2起火災 國道火燒車成骨架、住宅火警現大量濃煙

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

今天是端午3天連假首日，苗栗縣下午3點多在國1三義路段及苑裡鎮接連發生汽車與住家火警，火燒車火勢猛烈，整輛車被燒成骨架；住家火警則是產生大量濃煙，場面驚人，經消防人員灌救撲滅火勢後，幸均未有人員傷亡。

消防局指出，今天下午3點30分左右，國1南下153K有一輛停靠路肩轎車起火燃燒，消防人車到場時已陷入全面燃燒，車內無人受困，完全撲滅火勢後，現場確認無安全危害，3車7人返隊待命。

另外，苑裡鎮苑港里一戶兼營農機具修理住家，下午4點左右倉庫突然發生火警，現場產生大量濃煙並伴隨濃烈刺鼻味。

適巧在附近拜訪友人的縣議員翁杰說，聽聞火警也立刻前往關切，當時消防人車尚未抵達，而屋主也不在家，鄰居則是趕緊打電話報案並通知李姓屋主返家察看。

苑裡消防隊表示，現場為鐵皮倉庫不明原因起火，燃燒面積約30坪，倉庫內主要置放農藥、農機具零件，另各有1輛割稻機、小貨車、無人機被燒毀，確切起火原因仍待調查，幸波及其他住家也無人傷亡。

國1南下153K有一輛停靠路肩轎車起火燃燒，消防人車到場時已陷入全面燃燒，幸車內無人受困。圖／民眾提供
國1南下153K有一輛停靠路肩轎車起火燃燒，消防人車到場時已陷入全面燃燒，幸車內無人受困。圖／民眾提供
苑裡鎮苑港里一戶兼營農機具修理住家，下午4點左右倉庫突然發生火警，現場產生大量濃煙並伴隨濃烈刺鼻味。圖／民眾提供
苑裡鎮苑港里一戶兼營農機具修理住家，下午4點左右倉庫突然發生火警，現場產生大量濃煙並伴隨濃烈刺鼻味。圖／民眾提供
失火倉庫多是農機具、農藥，現場產生大量濃煙並伴隨濃烈刺鼻味。圖／民眾提供
失火倉庫多是農機具、農藥，現場產生大量濃煙並伴隨濃烈刺鼻味。圖／民眾提供

連假 火燒車 火災 消防隊 消防人員

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