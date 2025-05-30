近3年中高齡職災死亡588人 男性高達550人

勞動部職安署近日公布近年中高齡重大職災統計，近3年有588名中高齡勞工職災死亡，其中男性多達550人，職安署分析，高風險作業第一線人員多以男性為主，因此罹災者男性較多。

勞動部職安署近日依據中高齡者及高齡者就業促進法規定，公布110年至112年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害統計分析。

根據統計，近3年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害共707件，造成588人死亡，其中110年176人，111年度204人，112年度208人。

而根據統計，588人中男性有550人、女性38人，而罹災者年齡介於45歲至49歲110人、佔18.71%，50歲至54歲者105人、佔17.86%，55歲至59歲者130人、佔22.11%，60歲至64歲者135人、佔比22.96%，而65歲以上者108人、佔18.37%。

進一步分析發生重大職災的產業，前5大行業別分別為營造工程業305人、佔51.87%，製造業116人、佔19.73%，運輸及倉儲業31人、佔5.24%，用水供應及污染整治業21人，佔3.57%以及批發及零售業21人、佔3.57%。

至於災害類型分別為墜落、滾落303人、佔51.53%，物體倒塌、崩塌59人、佔10.03%，物體飛落38人、佔6.46%，被撞34人、佔5.78%及被夾、被捲佔31人、佔4.81%。

勞動部職業安全衛生署組長朱文勇告訴中央社記者，罹災者以男性較多，主因包含營造業、製造業或其他行業包含機具製造等高風險行業的第一線工作人員，多為男性從業者為主，因此才有男女數據差異。

另外，統計也分析，近3年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害罹災人數的前5大縣市分別為台中市90人、桃園市86人，新北市75人、高雄市59人以及彰化縣43人。