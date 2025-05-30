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影／綠島大白沙1戲水失聯外籍遊客 陸海空持續擴大搜救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

今天端午3天連假首日，不少遊客搭船前往綠島遊玩，不過，下午傳出1名外籍遊客於大白沙近岸戲水失聯、下落不明，海巡、警消及空勤持續擴大搜救中。

海巡署第13岸巡隊指出，下午1點48分接獲110通報，1名外籍遊客於綠島大白沙近岸失聯，立即派綠島安檢所人員馳赴現場。另通知第15海巡隊派遣綠島分隊巡防艇PP-10086艇緊急投入搜尋任務；岸巡人員也攜帶浮水拋繩袋、魚雷浮標等救生裝備，著重點區域搜尋。

動員量能計巡邏車1輛、巡防艇1艇及搜索人員13員，與民間漁船計5船，持續於現場展開搜索，同時中華民國海上救生協會台東分會、空勤直升機與警消也共同投入救援。

據了解，失聯遊客為23歲男性墨西哥籍，今天與2名分別為匈牙利籍女性、印度籍男性友人一起相約到綠島大白沙近岸戲水，上岸後僅2名友人上岸，墨男疑似遭海流帶離岸際失聯。

第13岸巡隊呼籲民眾於岸際及港區從事水域活動時，應注意自身安全；另如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。

今天端午3天連假首日，不少遊客搭船前往綠島遊玩，不過，下午傳出1名外籍遊客於大白沙近岸戲水失聯、下落不明，海巡、警消及空勤持續擴大搜救中。圖／海巡署第13岸巡隊提供
今天端午3天連假首日，不少遊客搭船前往綠島遊玩，不過，下午傳出1名外籍遊客於大白沙近岸戲水失聯、下落不明，海巡、警消及空勤持續擴大搜救中。圖／海巡署第13岸巡隊提供

綠島 海巡署 失聯

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