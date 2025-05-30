屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士自撞鐵拒馬頭部重創不治

屏東空軍基地外28日清晨發生一起離奇死亡車禍，37歲柯姓男騎士騎機車一頭衝上軍營大門前鐵拒馬，軍方站哨人員見狀連忙報警並上前急救，送醫救治後仍宣告不治。空軍研判為一般交通事故，應無其他意圖，家屬對死因也無異議。

28日上午6時許柯男騎機車沿勝利路由東向西行駛，突然衝撞屏東空軍基地大門前鐵拒馬，機車零件四散，柯男則傷重倒地現場失去生命跡象，站哨人員趕緊報案並上前查看急救。消防人員到場後將其送往寶健醫院急救，柯男頭部重創、肋骨骨折、氣血胸等，經搶救後最後仍宣告不治。

屏東市勝利路道路寬敞，末端為屏東空軍基地大門口，一般行駛到這裡的多為住在附近的居民。柯男為當地人，理該了解當地路況，為何會直接衝撞大門鐵拒馬讓人不解。據家屬表示，事故發生地不是柯男平時會走的路，當天要他要去哪裡也不清楚。