屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士自撞鐵拒馬頭部重創不治
屏東空軍基地外28日清晨發生一起離奇死亡車禍，37歲柯姓男騎士騎機車一頭衝上軍營大門前鐵拒馬，軍方站哨人員見狀連忙報警並上前急救，送醫救治後仍宣告不治。空軍研判為一般交通事故，應無其他意圖，家屬對死因也無異議。
28日上午6時許柯男騎機車沿勝利路由東向西行駛，突然衝撞屏東空軍基地大門前鐵拒馬，機車零件四散，柯男則傷重倒地現場失去生命跡象，站哨人員趕緊報案並上前查看急救。消防人員到場後將其送往寶健醫院急救，柯男頭部重創、肋骨骨折、氣血胸等，經搶救後最後仍宣告不治。
屏東市勝利路道路寬敞，末端為屏東空軍基地大門口，一般行駛到這裡的多為住在附近的居民。柯男為當地人，理該了解當地路況，為何會直接衝撞大門鐵拒馬讓人不解。據家屬表示，事故發生地不是柯男平時會走的路，當天要他要去哪裡也不清楚。
對此軍方回應，後續已由警方調查處理，檢察官到殯儀館相驗，認為沒有外力介入，判定為交通意外事件。警方表示，已擴大調閱周邊監視器影像，以釐清事故發生原因，也呼籲駕駛於清晨時段或天候不佳時更應提高警覺，避免交通事故發生。
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