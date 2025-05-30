楊梅休息站清晨分隔島又出車禍 酒駕男開輔助駕駛自撞

31歲魏姓男子今清晨4時46分於國道1號南向71.3公里（桃園市楊梅路段），疑因酒駕未注意前方狀況，先擦撞分隔島後，再撞擊護欄後停下，所幸現場無人受傷，魏男酒測值高達0.53毫克，警訊後依公共危險罪送辦。

國道進入楊梅休息站的分隔島今年過年才發生電動車自撞事故，造成4死4傷，不過今天凌晨魏男開啟自動輔助駕駛，行經該處時，疑因未注意車前狀況撞擊楊梅休息站分隔島而肇事。

所幸魏男未受傷，現場於5時8分排除，魏男酒測值為0.53毫克，警訊後依公共危險罪送辦。

國道第二大隊呼籲用路人，駕車時務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路。酒駕肇事行為除刑事責任，自損前程，害人又害己。駕駛人應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康