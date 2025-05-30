影／新莊警1小時內逮到偷車賊 報案人驚呼：我還在派出所報案

新北市新莊區日前有1名女子發現停放住家附近的機車遭竊，便向警方報案，沒想到1個小時之內，她人都還在派出所尚未完成報案手續，員警已經在三重區逮到竊嫌、尋回機車，效率之高令失主大感意外。

19歲女子23日上午10時許準備出門辦事，發現停在新莊區建國一路旁的機車不見了。她中午12時許前往新莊警分局福營派出所報案，員警立即連繫偵查隊著手追查，調閱監視器掌握1名男性竊嫌，偷車之後騎往三重方向逃逸。

警方巡查發現贓車被停在三重區中正北路人行道，迅速奔赴現場埋伏，過沒多久就逮到透過監視影像鎖定特徵、現身準備再騎車離開的34歲徐姓竊嫌，他當場坦承行竊，因為看見鑰匙就插在機車上，完全不費力直接發動騎走。

現場員警立刻向派出所回報逮到竊嫌、尋回機車，令失主感到又驚又喜，她都還在辦理報案程序，機車已經火速找到，頻頻向警方致謝。