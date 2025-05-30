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相揪澎湖看花火節...男酒後打昏好友腦部受創被迫拔管 遭殺人罪送辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導

澎湖縣馬公市22日一名張姓男子與蔡姓友人（27歲）在民宿內酒後起衝突，張男竟徒手將對方打到傷重昏迷送醫，經過一個星期搶救，重傷的葉男因腦部受創嚴重，家屬忍痛於昨天拔管，檢方在今天相驗，全案已由殺人未遂轉殺人罪嫌偵辦。

據了解，2人都來自新北市，事發前一天入住馬公市安宅里的民宿，2人從晚上一路喝到事發的22日凌晨3時許，但過程中張男與蔡男不知因何原因起衝突，在民宿內先是口角，之後又演變為肢體互毆。

過程中張男占據上風，掄起拳頭朝蔡男頭部猛捶，直接把蔡男打到倒地，蔡男疑倒地時直接後腦撞擊地板，當場失去意識，而2人互毆聲響驚動其他民眾，嚇得急忙報警，警方到場時，蔡男已被打到倒地不起，緊急送往三總澎湖分院急救。

蔡男送醫後持續呈現昏迷，經診斷發現他創傷性蜘蛛網膜下出血，因狀況危急，22日上午10時許轉由醫療專機後送回台灣本島，送往高雄榮總急救，但他傷及腦部，送院後情況不樂觀，經搶救一星期，家屬昨天選擇忍痛拔管。

因被害人死亡，全案由殺人未遂罪嫌轉殺人罪嫌偵辦，並由澎湖地檢署委託高雄地檢署協助相驗，不過被害人家屬對於事發原因並未多談。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子在民宿內把蔡姓友人打到腦出血，事後遭澎湖警方逮補。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓男子在民宿內把蔡姓友人打到腦出血，事後遭澎湖警方逮補。記者巫鴻瑋／翻攝

馬公 澎湖縣 殺人未遂

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