六旬男走上高速公路遭3車撞輾不治 駕駛人過失致死送辦

彰化縣60歲謝姓男子昨深夜從國1北上212公里走上高速公路，在內側道路先後被3輛車追撞，送衛福部彰化醫院急救不治。警方調閱錄影監視畫面找到3名駕駛人，詢問後依過失致死罪嫌移送偵辦。

警方調閱錄影監視畫面，昨夜下雨，謝男穿雨衣約11點走上國1北上212公里，穿越高速公路疑似要跨過分隔護欄到南下車道，在內側車道先被52歲林姓女子駕駛轎車擦撞倒地，再被22歲趙姓女子駕轎車輾過雙腿，最後被45歲林姓男子駕轎車碰撞。

警消據報到場，把謝男送到衛福部彰化醫院救治，到院時呈休克昏迷，到院檢傷右手肘、右腿骨折變形，隨即沒生命跡象，經急救30分鐘仍不治。

警方根據謝男身上證件找到家屬，家屬到案告訴警方，謝男單身，一直在外獨自生活，很少與家人聯繫，3年前清明節返家祭祖，之後未再聯絡，家人不知他的工作及生活狀況，也不知他為何步行跨越國道要去哪裡。