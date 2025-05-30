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六旬男走上高速公路遭3車撞輾不治 駕駛人過失致死送辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣60歲謝姓男子昨深夜從國1北上212公里走上高速公路，在內側道路先後被3輛車追撞，送衛福部彰化醫院急救不治。警方調閱錄影監視畫面找到3名駕駛人，詢問後依過失致死罪嫌移送偵辦。

警方調閱錄影監視畫面，昨夜下雨，謝男穿雨衣約11點走上國1北上212公里，穿越高速公路疑似要跨過分隔護欄到南下車道，在內側車道先被52歲林姓女子駕駛轎車擦撞倒地，再被22歲趙姓女子駕轎車輾過雙腿，最後被45歲林姓男子駕轎車碰撞。

警消據報到場，把謝男送到衛福部彰化醫院救治，到院時呈休克昏迷，到院檢傷右手肘、右腿骨折變形，隨即沒生命跡象，經急救30分鐘仍不治。

警方根據謝男身上證件找到家屬，家屬到案告訴警方，謝男單身，一直在外獨自生活，很少與家人聯繫，3年前清明節返家祭祖，之後未再聯絡，家人不知他的工作及生活狀況，也不知他為何步行跨越國道要去哪裡。

警方已報請相驗謝男，並通知擦撞、輾過謝男的3名駕駛人到案。初步了解，林女知道擦撞到人，向前行駛停靠路肩留在國道等員警到場處理，趙女和林男可能不知輾碰到人，駛離現場。詢問後依過失致死罪嫌移送偵辦。

彰化縣謝姓男子穿越國1員林路段車道，嚇壞駕駛人。截圖自彰化踢爆網影片
彰化縣謝姓男子穿越國1員林路段車道，嚇壞駕駛人。截圖自彰化踢爆網影片

高速公路 過失致死

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