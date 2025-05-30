23歲海軍少尉逾假失聯4天 嘉市警方「網咖」找到人
高雄市23歲梁姓海軍少尉逾假未歸，失聯4天，家人擔心上網發文並報警尋人，嘉市員警昨夜在市區仁愛路某網咖執行專案勤務，意外發現穿便服的梁姓少尉，比對證實是高雄協尋失蹤人口，馬上通知家人及部隊人員凌晨帶回，讓梁姓少尉端節前回家與家人團聚。
嘉市警方說，昨晚11時，八掌派出所員警執行專案勤務，在市區仁愛路某網咖，發現穿便服的梁姓少尉，帶回派出所比對證實協尋失蹤人口，馬上通知家人及部隊人員凌晨帶回，梁姓少尉未說明逾假未歸原因，神情並無異常，疑為不適應軍中生活，交由軍方調查。
梁男妹妹發文證實「哥哥已找到，目前平安，希望大家不要揣測、渲染。」警方調查，梁姓少尉26日收假，當天上午7時從高雄鳳山區住處，沒返回部隊，2小時後，軍方聯繫家人，家人才向高雄警方報案協尋，後來，在左營區某腳踏車店，以電子郵件傳保固書，警方才確認他當天中午買腳踏車後去向不明。
直到凌晨零時許，嘉市警第一分局員警臨檢到梁姓少尉，發現他正受協尋中，聯繫他家人，家人立即趕上去嘉義帶他回家，並撤銷協尋。
據了解，梁姓軍官疑不適應軍旅生活，不想再繼續服役，但是可能要賠償相關費用，不知所措，當天才買了腳踏車，一路放空自我，騎到嘉義。是否因此惹上官非，海軍艦隊指揮部少將政戰主任林傳盛表示，「會做相關調查，依法辦理」。
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