快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

23歲海軍少尉逾假失聯4天 嘉市警方「網咖」找到人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

高雄市23歲梁姓海軍少尉逾假未歸，失聯4天，家人擔心上網發文並報警尋人，嘉市員警昨夜在市區仁愛路某網咖執行專案勤務，意外發現穿便服的梁姓少尉，比對證實是高雄協尋失蹤人口，馬上通知家人及部隊人員凌晨帶回，讓梁姓少尉端節前回家與家人團聚。

嘉市警方說，昨晚11時，八掌派出所員警執行專案勤務，在市區仁愛路某網咖，發現穿便服的梁姓少尉，帶回派出所比對證實協尋失蹤人口，馬上通知家人及部隊人員凌晨帶回，梁姓少尉未說明逾假未歸原因，神情並無異常，疑為不適應軍中生活，交由軍方調查。

梁男妹妹發文證實「哥哥已找到，目前平安，希望大家不要揣測、渲染。」警方調查，梁姓少尉26日收假，當天上午7時從高雄鳳山區住處，沒返回部隊，2小時後，軍方聯繫家人，家人才向高雄警方報案協尋，後來，在左營區某腳踏車店，以電子郵件傳保固書，警方才確認他當天中午買腳踏車後去向不明。

直到凌晨零時許，嘉市警第一分局員警臨檢到梁姓少尉，發現他正受協尋中，聯繫他家人，家人立即趕上去嘉義帶他回家，並撤銷協尋。

據了解，梁姓軍官疑不適應軍旅生活，不想再繼續服役，但是可能要賠償相關費用，不知所措，當天才買了腳踏車，一路放空自我，騎到嘉義。是否因此惹上官非，海軍艦隊指揮部少將政戰主任林傳盛表示，「會做相關調查，依法辦理」。

海軍梁姓少尉買單車騎到嘉義，昨晚被嘉義警方尋獲。圖／擷取自Threads
海軍梁姓少尉買單車騎到嘉義，昨晚被嘉義警方尋獲。圖／擷取自Threads

腳踏車 家人

延伸閱讀

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上放空自我

測試進水無法排除 海軍六號浮塢「坐底」沉沒

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

黑煙竄天！南韓軍機「僅起飛7分鐘」墜毀山中 機上4人全罹難

相關新聞

六旬男走上高速公路遭3車撞輾不治 駕駛人過失致死送辦

彰化縣60歲謝姓男子昨深夜從國1北上212公里走上高速公路，在內側道路先後被3輛車追撞，送衛福部彰化醫院急救不治。警方調...

端午假期首日綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

端午3天連假首日，不少遊客搭船前往綠島遊玩；不過，下午傳出1名外籍浮潛客失聯，警消及海巡搜救中。

警專學生今凌晨墜樓 送醫宣告不治

位於台北市的台灣警察專科學校今天凌晨4時許，一名警專42期、22歲男學生墜樓，當場失去呼吸心跳，警專報案後，送往萬芳醫院...

相揪澎湖看花火節...男酒後打昏好友腦部受創被迫拔管 遭殺人罪送辦

澎湖縣馬公市22日一名張姓男子與蔡姓友人（27歲）在民宿內酒後起衝突，張男竟徒手將對方打到傷重昏迷送醫，經過一個星期搶救...

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上放空自我

海軍的失蹤梁姓少尉軍官收假回部隊前，買了腳踏車後失蹤，今天凌晨經嘉義市警方尋獲他，家人北上帶他回家，並撤銷警方協尋。不過...

影／新莊警1小時內逮到偷車賊 報案人驚呼：我還在派出所報案

新北市新莊區日前有1名女子發現停放住家附近的機車遭竊，便向警方報案，沒想到1個小時之內，她人都還在派出所尚未完成報案手續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。